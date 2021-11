Le nombre de morts d’Astroworld à deux chiffres après qu’un enfant de 9 ans est devenu la 10e victime

Ezra Blount, le garçon de 9 ans qui a été blessé lors du festival de musique Astroworld le 5 novembre à Houston, a succombé à ses blessures, a déclaré dimanche l’avocat représentant sa famille. Il a été la 10e victime d’un afflux meurtrier de foule qui a également fait plus de 300 blessés, dont 25 hospitalisés. Ezra a été placé dans un coma d’origine médicale la semaine dernière et a subi de graves traumatismes au cerveau, au foie et aux reins. La famille de Blount poursuit en justice la tête d’affiche du festival, le rappeur Travis Scott, et les organisateurs pour négligence.

« La famille Blount pleure ce soir la perte ultime et incompréhensible de leur précieux jeune fils », ont déclaré les avocats de la famille Blount dans une déclaration à CBS News. « Cela n’aurait pas dû être le résultat d’emmener leur fils à un concert, une célébration joyeuse. La mort d’Ezra est absolument déchirante. Nous nous engageons à rechercher des réponses et la justice pour la famille Blount. Mais ce soir, nous sommes solidaires de la famille, en chagrin et dans la prière. »

Ezra a assisté au concert avec son père, Treston. La semaine dernière, le père d’Ezra a déclaré aux journalistes que son fils était un fan de la musique de Scott. Ils sont restés en retrait parce que Treston savait que les festivals pouvaient devenir chaotiques. Il avait son fils sur ses épaules pendant la représentation, mais une fois que la scène est devenue chaotique, Treston s’est évanoui et a été piétiné. Son fils avait déjà été transporté à l’hôpital lorsque Treston a repris connaissance. Quand il est arrivé, il a appris que les blessures d’Ezra étaient graves.

Lorsqu’il a vu son fils pour la première fois après le concert, Treston « a pu dire qu’il était endommagé », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas du tout prête à perdre mon garçon. Nous avons encore un tas de vie à faire… C’est mon garçon. »

Bien que Scott se soit excusé et promis de payer les frais funéraires des victimes, lui et ses partenaires du festival font déjà face à plusieurs poursuites. Dans leur plainte, la famille d’Ezra a accusé Scott et les organisateurs de « conduite grossièrement négligente » qui a contribué aux blessures d’Ezra. Ezra a été « donné à coups de pied, piétiné, piétiné et presque écrasé à mort », lit-on dans la plainte. « Pour son jeune corps en pleine croissance, ces blessures auront des effets à vie, nuisant à sa qualité de vie et à sa capacité à grandir et à s’épanouir comme il l’aurait fait s’il n’avait pas été soumis à cet incident. »

« Je suis attristé d’apprendre la mort d’Ezra ce soir », a tweeté dimanche le maire de Houston, Sylvester Turner. « Notre ville prie ce soir pour sa mère, son père, ses grands-parents, les autres membres de sa famille et ses camarades de classe en ce moment. Ils auront besoin de tout notre soutien dans les mois et les années à venir. Que Dieu leur donne de la force. RIP Ezra. »

Huit des 10 victimes ont été déclarées mortes le soir du concert. La 10e victime, Bharti Shahani, 22 ans, a été déclarée morte le 10 novembre. Les autres victimes sont Jacob Jurinek, 21 ans ; John Hilgert, 14 ans ; Brianna Rodriguez, 16 ans ; Franco Patiño, 21 ans ; Axel Acosta, 21 ans ; Rudy Peña, 23 ans; Madison Dubiski, 23 ans ; et le danois Baig, 27 ans.