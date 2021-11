Le nombre de morts de dengue à Delhi s’élève à neuf, les cas s’élèvent à plus de 2 700

En septembre de cette saison, 217 cas ont été enregistrés, le nombre le plus élevé du mois au cours des trois dernières années.

Trois autres décès dus à la dengue ont été enregistrés à Delhi portant le nombre total de décès à neuf, tandis que le nombre de cas de la maladie à transmission vectorielle a grimpé à plus de 2 700, selon un rapport publié lundi.

Il s’agit du nombre le plus élevé de décès dus à la dengue enregistré en un an à Delhi depuis 2017, lorsque le nombre cumulé de décès officiellement signalé était de 10.

Plus de 1 170 nouveaux cas ont été enregistrés au cours de la dernière semaine, selon le rapport civique sur les maladies à transmission vectorielle publié lundi.

Sur les plus de 2 700 cas de dengue signalés à Delhi cette année, 1 171 ont été signalés ce mois-ci jusqu’au 6 novembre. En octobre, 1 196 cas ont été signalés.

Le nombre total de cas cette année jusqu’au 30 octobre s’élevait à 1 537, et le nombre officiel de morts était alors de six.

Selon le rapport, neuf décès et un total de 2 708 cas de dengue ont été enregistrés cette saison jusqu’au 6 novembre, ce qui est le nombre le plus élevé depuis 2018 pour la même période.

En septembre de cette saison, 217 cas ont été enregistrés, le nombre le plus élevé du mois au cours des trois dernières années.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.