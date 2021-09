Le nombre de morts de l’ouragan Ida s’élève à au moins 66 dans tout le pays alors que les efforts de rétablissement se poursuivent

L’ouragan Ida a laissé une traînée de maisons détruites, de bâtiments inondés, de lignes électriques tombées et au moins 66 morts samedi lorsqu’il s’est abattu sur la côte du golfe il y a près d’une semaine et a traversé le nord-est.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé samedi deux autres décès, portant le total à 27. Quatre personnes sont toujours portées disparues dans l’État.

Le ministère de la Santé de la Louisiane a signalé samedi la mort de deux autres patients des maisons de soins infirmiers qui ont été évacués vers des installations avant la tempête, portant le total dans cet État à 12.

Le Mississippi et l’Alabama ont signalé deux décès chacun liés à la tempête, tandis que New York a signalé au moins 16 décès, la Pennsylvanie a signalé au moins cinq décès, le Maryland a signalé un décès et le Connecticut a signalé un décès.

La famille Valle de Cranford, dans le New Jersey, rassemblait des objets dans leur sous-sol pour les mettre dans un endroit sûr lorsqu’un mur entier s’est effondré à cause des inondations.

“Tout d’un coup, j’entends un craquement, je me retourne et je viens de voir la porte sortir des gonds”, a déclaré Jessica Valle à Bryan Llenas de Fox News. “La prochaine chose que je sais, l’eau m’a amené jusqu’au plafond, où j’avais environ quatre pouces pour respirer.”

Valle et ses deux fils ont réussi à s’échapper de justesse du sous-sol inondé et à se mettre en sécurité.

Des pierres tombales dans un cimetière inondé sont vues à Somerville, NJ le jeudi 2 septembre 2021. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

Alors que le nombre de morts continuait d’augmenter samedi, les habitants de la côte du Golfe à la Nouvelle-Angleterre tentaient de nettoyer les dégâts laissés par la tempête.

Entergy, le principal service public du sud-est de la Louisiane et du sud-ouest du Mississippi, a déclaré samedi que la tempête avait endommagé ou détruit 22 567 poteaux, 26 729 travées de câbles et 5 261 transformateurs dans les deux États.

“Le nombre de poteaux endommagés ou détruits est déjà largement supérieur à ce que nous avons vu en Louisiane de Katrina, Zeta et Delta réunis”, a déclaré samedi matin Phillip May, président et chef de la direction d’Entergy Louisiana.

Le service public a rétabli l’électricité à environ un tiers de ses près d’un million de clients dans la région, mais l’électricité ne devrait pas revenir pour toute la Nouvelle-Orléans avant mercredi prochain et certaines des paroisses les plus durement touchées pourraient devoir attendre des semaines.

Cynthia Cristoforo et son fils ont tenté de surmonter la tempête à Mandeville, à environ 35 miles au nord de la Nouvelle-Orléans, mais ont échappé de justesse à leur maison lorsqu’un arbre l’a détruite.

“Nous avons entendu des racines se briser ou quelque chose du genre et tout à coup, il y a eu cet énorme rugissement alors que l’arbre venait de tomber sur la maison, l’a coupé”, a déclaré Cristoforo à Fox News samedi.

Le gouverneur Murphy a visité samedi un complexe d’appartements inondé et a averti les résidents des contaminants potentiels dans l’eau pendant le nettoyage.

« Vous devez supposer le pire », a-t-il déclaré. “Si vous êtes là-dedans, vous voulez que les fenêtres et les portes soient ouvertes.”

Le président Biden a inspecté les dégâts à la Nouvelle-Orléans vendredi et se rendra à New York et au New Jersey mardi pour faire de même.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.