Le nombre de pays qui ont interdit les crypto-monnaies a doublé en 3 ans

Selon une étude de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis, le nombre de pays qui ont interdit la cryptographie a augmenté.

Beaucoup d’entre nous ont imaginé que plus la connaissance des crypto-monnaies était grande, plus le nombre de nations qui allaient accepter leur utilisation légale était grand, surtout après la large diffusion qui a été donnée à leur adoption par de petits pays comme le Salvador. Cependant, ce n’est pas le cas. Une étude de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis révèle le contraire.

Le nombre de pays qui ont totalement ou partiellement interdit le Bitcoin a plus que doublé au cours des trois dernières années, selon une étude réalisée en novembre 2021 par cette institution.

En particulier, l’étude divise la liste des nations entre celles qui ont adopté des mesures réglementaires autorisant son utilisation et celles qui l’ont interdite. Les interdictions sont classées en deux types : absolues et implicites.

D’ici novembre 2021, neuf gouvernements ont opposé leur veto ou interdit toute activité commerciale qui implique l’utilisation de crypto-monnaies, selon la recherche. Les pays sont la Chine, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte, l’Irak, le Népal, le Qatar et Oman qui interdisent complètement le Bitcoin.

Une étude similaire de 2018 a révélé 8 juridictions avec interdiction absolue et 15 avec interdiction implicite. La mise à jour de novembre 2021 répertorie 9 pays avec une interdiction absolue et 42 avec une interdiction implicite mais pas totale. Ainsi, au total, il y avait 23 pays avec une forme d’interdiction en 2018 et 51 en 2021, ce qui signifie que le total des interdictions à partir de 2018 a doublé (et plus).

Cependant, il convient de noter que nous parlons d’un total de 194 nations reconnues dans le monde par les Nations Unies, donc en réalité le pourcentage de pays qui refusent la cryptographie est d’environ 22% seulement.

Interdictions… et aussi réglementations

Les réglementations absolues sont décrites comme ayant un veto complet et total sur l’utilisation des crypto-monnaies sous quelque forme que ce soit. Il se produit lorsqu’il existe des règles établies par les États qui définissent son utilisation comme un crime.

Cependant, les règles implicites sont celles qui interdisent aux entreprises et aux institutions financières d’utiliser les crypto-monnaies, mais ils n’interdisent pas aux gens de les posséder.

Il convient de noter que, dans la même période, plusieurs pays ont également adopté des mesures qui favorisent l’acceptation du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. D’autres les étudient

De plus, le rapport fournit une liste de pays qui, sans interdire l’utilisation de crypto-monnaies, ont adopté des mesures fiscales et anti-blanchiment (AML). Selon la recherche, 103 pays disposent désormais de mesures anti-blanchiment. Alors qu’en 2018, seuls 33 États avaient adopté cette législation, ce qui implique une augmentation de 300 % en seulement trois ans.

Les normes AML n’impliquent pas de limitations sur l’utilisation des crypto-monnaies, car ce type de politique est souvent appliqué sur les échanges de crypto-monnaies ou les plateformes de trading, plutôt que sur les portefeuilles auto-sécurisés.

Ici vous pouvez voir le rapport complet, pays par pays.

Et en dessous la carte qui montre les interdictions totales et partielles :

