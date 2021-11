Le nombre de personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 dépasse celui partiellement vacciné

Le pays a administré au total plus de 113,68 crores de doses, selon le rapport provisoire à 7 heures du matin.

Le nombre de personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 a dépassé la population éligible partiellement vaccinée pour la première fois dans le pays, a déclaré mercredi le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya.

Cet exploit a été rendu possible grâce à la vision du Premier ministre sur « Jan-Bhagidari » et « l’approche pangouvernementale », la foi et la confiance des gens dans le gouvernement, et la campagne « Har Ghar Dastak » en cours qui a suscité un formidable écho de la part des différentes parties du pays, a déclaré Mandaviya.

« Dans une réalisation significative de la couverture vaccinale à l’échelle nationale pour le pays, pour la première fois, le nombre d’individus complètement vaccinés a dépassé ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin », a déclaré le ministre dans un communiqué. Le pays a administré au total plus de 113,68 crores de doses, selon le rapport provisoire à 7 heures du matin.

Cet objectif a été atteint grâce à 1 16 73 459 sessions. Dont 75 57 24 081 doses ont été administrées en tant que première dose et 38 11 55 604 doses ont été administrées en tant que deuxième dose. Le nombre d’individus complètement vaccinés (38,11,55,604) dépasse ceux qui ont reçu une dose unique (37,45,68,477), a déclaré le ministre. Le ministre de la Santé de l’Union a félicité l’esprit collectif du pays pour cette réalisation. Dans un tweet, il a appelé tous les citoyens éligibles à se faire vacciner. « Nous gagnerons ensemble la bataille contre le COVID-19 », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé de l’Union s’est dit convaincu que le pays aura vacciné tous les Indiens d’ici la fin de la campagne d’un mois « Har Ghar Dastak », selon le communiqué. Le ferme engagement politique du gouvernement indien à protéger chaque citoyen du COVID-19 par la vaccination a permis à la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 de réaliser plusieurs exploits depuis sa création le 16 janvier 2021.

« La nation a obtenu la distinction d’avoir administré 100 doses de crore le 21 octobre. Par la suite, le Premier ministre a lancé un appel de clairon et a lancé la campagne » Har Ghar Dastak « le 3 novembre pour frapper à chaque porte et atteindre chaque foyer et vacciner chaque citoyen contre COVID-19 dans l’esprit d’Anyodaya », a déclaré Mandaviya.

La campagne de vaccination d’un mois « Har Ghar Dastak » vise à garantir que toute la population adulte est couverte par la première dose de vaccin, tandis que ceux qui doivent recevoir la deuxième dose sont motivés pour prendre la deuxième dose. Les travailleurs de la santé procèdent à des vaccinations en porte-à-porte des personnes éligibles dans toute l’Inde, en mettant particulièrement l’accent sur les districts où moins de 50% de la population éligible a été vaccinée, selon le communiqué.

Le ministre de la Santé de l’Union a également assuré aux gens qu’il n’y avait pas de pénurie de doses de vaccin dans le pays et les a exhortés à se présenter pour la deuxième dose et à motiver les membres de leur famille et de leur communauté à prendre les deux doses.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.