Le nombre de personnes formées, placées par les salles d’outils MPME, le NSIC, le KVIC et d’autres entités gouvernementales diminue au cours de l’exercice 21

Tool Rooms avait mené le décompte avec 1,09 lakh personnes formées au cours de l’exercice 21. (Fichier express/Gurmeet Singh)

Le nombre de personnes formées, certifiées et placées par six entreprises gouvernementales clés relevant du ministère des MPME a connu une baisse au cours de l’exercice (AF) 2020-21 par rapport à l’AF20. Au total, 2,18 lakh personnes ont été formées et certifiées au 28 février de l’exercice 21 par les organismes de développement des MPME NI-MSME, NSIC, Tool Rooms, khadi et l’organisme de l’industrie villageoise KVIC, Coir Board et World Bank-assisted Technology Center Systems Program (TCSP ), en baisse de 47 % par rapport à 4,14 lakh au cours de l’exercice 20 et à 34 % par rapport à 3,36 lakh au cours de l’exercice 19, selon les données disponibles du ministère des MPME. De même, le placement total en termes de salaire et de travail indépendant a également diminué de 25 pour cent, passant de 93 647 au cours de l’exercice 20 et de 21 pour cent de 88 484 au cours de l’exercice 19 à 69 831 jusqu’à la fin février de l’exercice 21.

« Les MPME avaient commencé à souffrir après la démonétisation, mais elles s’en sont progressivement remises au cours des trois ou quatre dernières années. Alors qu’ils s’amélioraient, Covid a frappé et le gouvernement et les banques ont dû proposer plusieurs programmes en termes de soutien en capital, de paiements différés, de normes NPA, etc. Cependant, cela aurait dû être fait il y a deux ans. Ces entreprises publiques sont liées aux MPME pour leur apporter un soutien en termes de formation et d’emploi ou de travail indépendant. Si ces politiques existaient avant Covid, les MPME auraient résisté à l’impact de Covid et auraient employé cette main-d’œuvre formée. Néanmoins, nous devrions voir les chiffres se stabiliser vers la fin de cette année, à moins qu’il n’y ait une troisième vague », a déclaré à Financial Express Online Vijay Kalantri, président de l’Association indienne des industries (AIAI) et président du MVIRDC World Trade Center, Mumbai.

Nombre de personnes formées et placées au cours de l’exercice 21 (jusqu’au 28 février)

Les commentaires du ministère des MPME sur la baisse du personnel formé et du placement n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Tool Rooms avait mené le décompte avec 1,09 lakh de personnes formées au cours de l’exercice 21, mais il n’a pu placer que 8 646 candidats. KVIC a placé le plus grand nombre de candidats – 60 797 sur 69 081 formés et certifiés. Alors que NI-MSME et Coir Board avaient formé respectivement 9 217 et 4 548 personnes au cours de l’année, leur placement était nul.

Il est important de noter que le programme de développement des compétences en matière d’entrepreneuriat (ESDP) du ministère des MPME a connu une croissance de plus de 5,5 fois le nombre de stagiaires entrant dans le programme en près de 18 mois, a rapporté Financial Express Online lundi. Sur 3 535 programmes impliquant 49 548 stagiaires vers janvier de l’année dernière, 8 164 programmes ont été organisés impliquant 2 73 866 stagiaires au 7 juin 2021, selon les données disponibles auprès du commissaire au développement (MPME), ministère des MPME.

D’autre part, le nombre de micro-entreprises créées dans le cadre de l’initiative du gouvernement Modi pour le travail indépendant, le Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), a enregistré une baisse de 9,2 %, passant de 73 427 micro-entreprises PMEGP créées au cours de l’exercice 2019 à 66 653 en FY20, selon les données du gouvernement. Mis en œuvre par la Khadi & Village Industries Commission (KVIC), l’emploi estimé généré par les unités bénéficiaires a également diminué simultanément de 5,87 lakh au cours de l’exercice 19 à 5,33 lakh au cours de l’exercice 20.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.