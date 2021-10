Le nombre de personnes quittant leur emploi pour de meilleures opportunités atteint des sommets

Il semble que les travailleurs américains pèsent enfin sur la relation asymétrique entre le travail et le capital dans ce pays. Près de 3% de la main-d’œuvre américaine a quitté son emploi en août, selon les données publiées mardi par le département américain du Travail.

L’augmentation du nombre d’Américains qui abandonnent leur emploi peut être attribuée à deux facteurs : la propagation continue de la variante delta du virus COVID-19 en août et son impact sur les employeurs, et les opportunités croissantes offertes aux travailleurs pour un meilleur salaire et un meilleur travail. conditions dans d’autres emplois.

Comme le rapporte Rosenberg, cet exode sans précédent se produit dans les secteurs de la vente au détail et des services, dans les soins de santé et dans les domaines traditionnellement peu rémunérés, ainsi que dans les « services professionnels aux entreprises », ce qui, grosso modo, signifie secrétariat, « gestion » et métiers de bureau. Interprété de manière plus complète, il comprend un nombre important de personnes dont le travail faiblement rémunéré permettait auparavant aux responsables de telles entreprises de profiter d’une richesse sûre et souvent abondante.

Il semble qu’une petite lueur d’espoir de la pandémie de COVID-19 ait été la rare occasion qu’elle a offerte aux gens de réfléchir à la générosité de leurs employeurs actuels… et de comparer cette générosité à leur situation personnelle. Maintenant, alors que les entreprises du monde entier réclament des employés – dont beaucoup font la publicité hardie et bruyante de leurs salaires d’embauche attractifs dans le processus – de nombreux travailleurs américains ont adopté leur propre calcul économique, abandonnant les employeurs qui continuent de payer des salaires paysans pour ceux qui ont raisonnablement conclu que l’avenir de leurs entreprises les perspectives exigent qu’ils paient mieux leurs travailleurs.

Tel que rapporté par CBS News, la variante delta du virus COVID-19 semble également avoir influencé le départ des travailleurs des entreprises où un contact étroit avec la clientèle est requis, comme les loisirs et l’accueil.

« Le rapport JOLTS d’août montre que les employeurs et les travailleurs étaient inquiets de la vague croissante de Delta COVID-19 il y a deux mois », a déclaré Robert Frick, économiste d’entreprise à la Navy Federal Credit Union dans une note. «Les travailleurs démissionnent, en particulier dans le commerce de détail, à un rythme record pour éviter l’exposition à une éventuelle infection. Les offres d’emploi ont chuté, en particulier dans les loisirs et l’hôtellerie, car les voyages ont considérablement diminué en raison de Delta », a déclaré Frick.

Rosenberg du Post cite un économiste du centre de recherche d’emploi Indeed, Nick Bunker, qui met l’accent sur le nouveau pouvoir de négociation des travailleurs.

« Ce taux vraiment élevé de personnes quittant leur emploi est un signe que les travailleurs ont beaucoup de confiance et qu’ils ont des positions de négociation relativement plus solides que par le passé », a déclaré Bunker. « Il y a beaucoup de demande et les gens saisissent cette opportunité et quittent leur emploi.

Avant que les allocations de chômage pour les travailleurs – fournies par les démocrates dans leur législation de secours COVID-19 – n’aient commencé à expirer, les gouverneurs républicains avaient adopté avec empressement et avec une étonnante unanimité une stratégie cynique et vicieuse conçue pour forcer ces mêmes employés à réintégrer leurs postes à bas salaire, en coupant les prestations aux travailleurs de leur propre État. Cela a été fait en réponse aux hurlements de consternation de leur base de donateurs de PDG d’entreprises et d’hommes d’affaires, qui ont vu leurs marges bénéficiaires se réduire ou disparaître complètement alors que la nation subissait des blocages et des mesures de distanciation sociale pour contenir la propagation de la pandémie. Sans surprise, la plupart de ces gouverneurs républicains ont également adopté des politiques anti-masquage, qui ont pratiquement garanti la propagation continue du virus et de ses variantes dans leurs propres États.

Le résultat de cette stratégie républicaine perverse de punition collective des travailleurs se fait maintenant sentir. Comme le souligne Rosenberg, «les responsables républicains de nombreux États ont cherché à résoudre le problème en réduisant les allocations de chômage fédérales cet été, mais ces réductions semblent avoir peu fait pour résoudre le problème.» Plutôt que d’être renvoyés dans leurs emplois lamentables, de nombreux travailleurs ont peut-être plutôt choisi de rechercher de nouvelles opportunités plus sûres ou mieux rémunérées offertes par des employeurs plus généreux. Pendant ce temps, il ne semble pas être apparu à ces mêmes gouverneurs républicains que leur stratégie était intrinsèquement vouée à l’échec et pourrait conduire aux résultats mêmes que nous voyons maintenant. Une chose semble assez intuitive : ce n’était probablement pas le résultat recherché par ces donateurs.

Il n’est guère surprenant que les travailleurs aient enfin choisi de quitter leur ancien emploi plutôt que de retourner sur des lieux de travail où leur santé et leur vie sont en danger, en particulier lorsque de nouveaux emplois se présentent, avec un meilleur salaire et des conditions au moins nominalement plus sûres. Pourtant, ce qui est particulièrement révélateur, c’est qu’un salaire plus élevé à lui seul n’est pas toujours une solution pour de nombreuses entreprises. Certains signes montrent que la pandémie a poussé de nombreux travailleurs à réévaluer leur emploi en termes de rémunération et de qualité de vie. Comme le rapporte Ian Thomas pour CNBC, les employeurs découvrent que d’autres incitations, telles que le remboursement des frais de scolarité et d’autres incitations, telles que la formation professionnelle, sont nécessaires pour fidéliser les employés, un autre signe de l’influence nouvellement accrue des travailleurs.

Le simple fait d’augmenter les salaires ne suffira pas pour que les entreprises rivalisent pour recruter des travailleurs dans cet environnement difficile, selon un panel de cadres supérieurs des ressources humaines qui ont pris la parole lors d’un livestream LinkedIn du CNBC Workforce Executive Council axé sur le recrutement, la rétention et le retour au travail. « C’est une période assez dynamique sur le marché en ce moment, et vous voyez des tendances et des changements assez importants, vous devez donc commencer par vous assurer que vous offrez des salaires compétitifs », a déclaré DJ Casto, vice-président exécutif et directeur des ressources humaines chez Synchronie. « Mais vous devez également créer le bon type d’écosystème pour soutenir vos employés. »

Les employeurs doivent comprendre qu’il n’y aura pas de retour au « business as usual » après cette pandémie. Frapper les travailleurs américains sur la tête avec un bâton et fournir des miettes comme incitations ne suffira plus. Les entreprises et les dirigeants qui reconnaissent ce fait seront ceux qui réussiront et prospéreront dans cet environnement.

Ceux qui ne le feront pas en subiront les conséquences. C’est juste la loi de la jungle.

