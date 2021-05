Le nombre de PME engagées dans une restructuration 2.0 pourrait être inférieur car Covid peut être contenu sur 3 mois: Crisil

Selon Crisil, un tiers de ses PME notées avaient amorti leur liquidité l’année dernière en se prévalant du moratoire sur les prêts.

Impact de Covid sur les MPME: Le nombre de petites et moyennes entreprises (PME) notées par Crisil ayant opté pour la fenêtre de restructuration offerte récemment par la Reserve Bank of India (RBI) dans le cadre du Resolution Framework 2.0 pourrait être bien inférieur à ce qui est éligible, a déclaré l’agence de notation de crédit. «Crisil estime que l’impact de la pandémie pourrait être contenu au cours des 2-3 prochains mois. Par conséquent, le nombre réel d’entreprises optant pour une restructuration pourrait être bien inférieur à celui qui est éligible », a-t-il déclaré dans un communiqué. Environ 3 500 entreprises notées par Crisil sont des PME avec une exposition aux prêts bancaires allant jusqu’à Rs 25 crore, tandis qu’environ 3 400 d’entre elles sont des comptes standard, ce qui les rend éligibles au programme de restructuration.

Bien que localisées pour le moment, les perturbations causées par la deuxième vague de la pandémie pourraient toucher les petites entreprises, qui ne se remettaient pas encore complètement du coup porté par la première vague, a noté l’agence. «Quatre entreprises sur cinq éligibles à la restructuration ont des notes de sous-catégorie d’investissement, ce qui indique leur capacité relativement faible à gérer les chocs de liquidité. La restructuration 2.0 pourrait fournir un allégement provisoire de liquidité à ces entreprises pour faire face aux asymétries de flux de trésorerie à court terme », a déclaré Subodh Rai, directeur des notations chez Crisil Ratings.

La banque centrale avait annoncé plus tôt cette semaine des mesures pour atténuer l’impact de la pandémie sur les entreprises et les particuliers, y compris une fenêtre de restructuration pour les petites entreprises. Les particuliers, les petites entreprises et les emprunteurs de MPME avec une exposition totale allant jusqu’à Rs 25 crore seraient éligibles à un examen au titre du cadre de résolution 2.0 à condition qu’ils n’aient pas profité de la restructuration dans le cadre de l’un des cadres de restructuration antérieurs (y compris le cadre de résolution 1.0 daté du 6 août, 2020), et ont été classés comme comptes standard au 31 mars 2021.

Pour inciter les flux de crédit aux MPME, la RBI avait également autorisé les banques commerciales programmées en février de cette année à déduire les crédits décaissés aux nouveaux emprunteurs de leur demande nette et de leurs engagements de temps (NDTL) pour le calcul du ratio de réserve de trésorerie (CRR). Le gouverneur Shaktikanta Das avait annoncé une extension de cette exemption, qui est actuellement disponible pour les expositions jusqu’à Rs 25 lakh et pour les crédits décaissés jusqu’à la quinzaine se terminant le 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. »

Selon Crisil, un tiers de ses PME notées avaient amorti leur liquidité l’année dernière en se prévalant du moratoire sur les prêts. Si cet allégement a été soutenu par un rebond de la demande, qui a limité le nombre d’entreprises optant pour une restructuration dans le cadre de la résolution-cadre 1.0, la résurgence de la pandémie et l’absence de tout moratoire cette fois-ci, la résilience de ces PME sera testée.

