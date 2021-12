Le nombre de points a dépassé les attentes de 2021 Williams

Le directeur de l’équipe Williams, Jost Capito, a déclaré que le retour de l’équipe dans les points en 2021 a dépassé ses attentes au début de la saison.

L’une des équipes les plus titrées de la Formule 1 était enracinée à l’arrière du peloton au cours des trois dernières saisons, mais elle a fait des progrès vers les coureurs du milieu de terrain – et George Russell a remporté son premier podium officiel avec l’équipe après s’être qualifié sur la première ligne en conditions humides en Belgique.

Avec peu de changements sur la voiture avant 2021 par rapport à l’année précédente, Capito a admis que lui et l’équipe Williams s’étaient attendus à une autre année de labeur vers l’arrière de la grille – mais ils ont réussi à obtenir 23 points au tableau et ont obtenu la 8e place dans le Championnat des Constructeurs dans la foulée, ce qui est un solide signe de progrès.

« Je dirais que d’après le développement de l’équipe, c’était comme je l’espérais et je m’y attendais », a déclaré Capito, cité par Motorsport Week.

« Au niveau des points et des positions, il a dépassé les attentes. Du très peu de développement possible de l’année dernière à cette année et dans les circonstances de Covid, c’était encore plus difficile.

« Puis terminer huitième, c’est dépasser nos objectifs du début de saison.

« Les temps forts personnels sont Budapest, le premier pointage après un long moment pour l’équipe, puis le podium à Spa.

« Ce furent également des moments clés pour l’équipe pour retrouver la confiance, retrouver la motivation et pousser encore plus fort pour prouver que si nous prenons des décisions courageuses, elles peuvent porter leurs fruits. »

Capito a rejoint l’équipe en tant que PDG fin 2020 avant de doubler en tant que directeur d’équipe à partir de juin, et a déclaré qu’il avait vu beaucoup de progrès au cours de cette période.

La compétitivité de l’équipe s’est améliorée sur la bonne voie, et s’il reconnaît qu’il reste encore un long chemin à parcourir, il pense qu’un changement de mentalité a été mis en œuvre dans l’ensemble de l’organisation, qui a payé des dividendes en soi.

« Je suis satisfait de la situation actuelle de l’équipe, de la structure que nous avons en place, des processus que nous avons en place », a déclaré Capito.

« Tout n’est pas fait, de loin pas tout fait. Mais comme nous le savons, pour ramener une équipe au sommet, cela prend plus de temps.

« Vous ne pouvez pas avoir de miracles. C’est un travail acharné, du dévouement, du travail d’équipe et un gros effort d’équipe. Cela ne se fait pas en un an, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et nous avons établi une mentalité de changement pour que le changement soit accepté, que les gens essaient de s’améliorer chaque jour. Je pense que cette mentalité va nous aider à aller de l’avant.

Russell est maintenant parti pour Mercedes, mais Capito a soutenu son remplaçant Alex Albon pour briller dans l’équipe la saison prochaine.