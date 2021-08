“Le nombre de tiques en Espagne monte en flèche”, préviennent les experts

08/04/2021 à 16:48 CEST

La présence de tiques en Espagne continue de croître cet été et les visites dans les centres de santé par les personnes touchées se multiplient. La gravité de certaines des maladies qu’il transmet incite à prendre des précautions pour éviter d’entrer en contact avec cet arthropode.

Le nombre de tiques en Espagne « Ça a explosé ces dernières années et ça n’arrête pas de grandir & rdquor;, une tendance dangereuse pour la population qui nécessite « des précautions extrêmes & rdquor; Pour éviter les possibles effets mortels de sa morsure, l’Association nationale des entreprises de santé environnementale (ANECPLA) a mis en garde ce mercredi.

Les experts de la lutte antiparasitaire mettent en garde, dans un communiqué, contre l’augmentation des cas de piqûres de tiques qui ont récemment été vécues dans les consultations médicales et vétérinaires en Espagne, principalement en raison de l’augmentation des températures causée par le changement climatique, qui allonge la période d’activité de ces parasites.

Compte tenu de cela, Ils exigent que les Administrations Publiques réalisent « les traitements de contrôle et de prévention en temps opportun & rdquor;.

La piqûre de ces arthropodes, qui habitent généralement les hautes herbes du champ, en présence d’une végétation abondante et d’animaux, peut être mortelle pour l’homme, car elle peut transmettre des maladies graves telles que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, la maladie de Lyme ou encéphalite virale.

Le directeur général de l’ANECPLA, Milagros Fernández de Lezeta, rappelle dans la note que La fièvre hémorragique de Crimée-Congo « est endémique en Afrique & rdquor; et n’avait pas déménagé en Espagne avant 2013, lorsque le premier cas s’est produit ; Depuis, « neuf personnes ont été touchées & rdquor ;, dont trois sont décédées » des suites d’une morsure de tique & rdquor ;.

Entre le symptômes les plus courants de cette maladie met en évidence l’apparition brutale de fièvre, de douleurs musculaires, de vertiges, de douleurs et raideurs cervicales, de lombalgies, de maux de tête, d’irritations oculaires et de photophobie (hypersensibilité à la lumière), pouvant s’accompagner dans les premiers jours de nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et maux de gorge, suivis de sautes d’humeur soudaines, de confusion, de somnolence, de dépression et de faiblesse, selon le communiqué.

D’autres signes cliniques possibles sont la tachycardie, la lymphadénopathie et divers phénomènes hémorragiques, ajoute-t-il.

Les chiens n’échappent pas non plus à leur morsure, puisque l’association rapporte qu’ils peuvent contracter des maladies telles que la babésiose et l’ehrlichiose.

Pour éviter ces parasites, de l’ANECPLA recommande de rester vigilant non seulement lors de promenades ou de randonnées à travers la campagne, mais également lors de déplacements vers d’autres environnements tels que les parcs, les jardins, les piscines ou les plages, où les tiques peuvent également être trouvées.

Porter “des vêtements de protection appropriés, qui laissent la plus petite surface de peau visible & rdquor;, ainsi que l’inspection des vêtements, de la peau -principalement les aisselles, le cou, la taille et la tête-, et les cheveux lors du retour à la maison sont d’autres mesures visant à détecter toute tique qui s’est attaché.

En cas de découverte d’un spécimen, ils conseillent de le retirer rapidement, mais avec la bonne technique, et si possible, de le conserver pour une éventuelle analyse ultérieure.

Les principales maladies transmises par les tiques

La maladie de Lyme

Aussi appelée borréliose, c’est la plus connue des maladies transmises par les tiques. On le trouve principalement chez les ongulés et les rongeurs, et les tiques du genre Ixodes sont son vecteur de transmission le plus caractéristique à l’homme. Il est produit par des bactéries du genre Borrelia.

Ses symptômes sont si divers que reconnaître cette infection est souvent un défi qui rend difficile de connaître le nombre réel de personnes atteintes.

Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent 3 à 30 jours après avoir été mordu par une tique infectée. Les symptômes peuvent inclure une éruption cutanée rouge appelée érythème migrant : la plupart des personnes atteintes de la maladie de Lyme ont cette lésion. Il grossit sur plusieurs jours et peut être chaud au toucher. Ce n’est généralement pas douloureux ni irritant.

Il peut également y avoir de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires, entre autres symptômes.

Encéphalite virale

Aussi connu sous le nom de TBE pour son acronyme en anglais (tick-borne encephalitis). L’infection virale peut entraîner un gonflement du cerveau, une perte de mémoire et un déclin cognitif. Les cas augmentent chaque année en Europe centrale et en Russie.

Les enfants de moins d’un an et les adultes de 55 ans et plus sont plus vulnérables aux complications potentiellement mortelles.

Les symptômes sont une forte fièvre, des maux de tête, des vomissements, une sensibilité à la lumière, de la confusion, une raideur de la nuque, une raideur du dos, des changements de personnalité, des convulsions, une amnésie et une paralysie.

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo

C’est une maladie d’origine virale émergente dans les pays d’Europe de l’Est et l’une des maladies transmises par les tiques les plus répandues dans le monde. L’infection est causée par un virus du genre Nairovirus et a été détectée en Espagne depuis 2010.

Ce virus provoque de graves flambées de fièvre hémorragique virale, avec un taux de létalité de 10 à 40 % selon les pays.

Les symptômes apparaissent soudainement, sous forme de fièvre, myalgie (douleur musculaire), vertiges, douleur et raideur au cou, lombalgie, maux de tête, irritation des yeux et photophobie (hypersensibilité à la lumière).

Il peut y avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et un mal de gorge au début, suivis de sautes d’humeur soudaines et de confusion. Après deux à quatre jours, l’agitation peut entraîner une somnolence, une dépression et une faiblesse, et des douleurs abdominales peuvent se développer dans le quadrant supérieur droit, avec une hépatomégalie détectable.

Turalémie

C’est une maladie d’origine bactérienne (Francisella tularensis) dont les lagomorphes et les rongeurs sont des réservoirs. Elle est rare chez l’homme et la contagion peut se produire par les piqûres de moustiques et de tiques.

Ses symptômes les plus fréquents sont l’apparition soudaine d’une forte fièvre, d’un malaise général et de lésions au site d’inoculation et d’une atteinte des ganglions lymphatiques régionaux.

La plupart des personnes exposées à la tularémie qui développent la maladie tombent généralement malades dans les 3 à 5 jours, mais cela peut arriver jusqu’à 21 jours.

Distribution des tiques en Espagne (2018) : https://higieneambiental.com/control-de-plagas/mapas-actualizados-de-la-distribucion-de-garrapatas-en-espana

