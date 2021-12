Le nombre de travailleurs à ERTE passe sous la barre des 150 000

30/11/2021

Le à 20:38 CET

PE

Le secrétaire d’État à l’Économie et à l’Appui aux entreprises, Gonzalo Garcia Andrés, a souligné que l’Espagne a dépassé les 20 millions d’emplois, ce qui ne s’est pas produit depuis 2008, et a signalé que les travailleurs d’ERTE sont déjà inférieurs à 150 000.

« Le comportement de l’emploi, qui a été la faiblesse de l’économie espagnole lors d’autres crises, nous place en très bonne position pour affronter l’année 2022, même avec la éléments d’incertitude», a indiqué le secrétaire d’État lors de la commission du budget du Sénat pour faire rapport sur le projet de loi de budgets généraux de l’État pour l’année 2022.

Ainsi, il a assuré que la reprise de l’économie espagnole, qui a été intense depuis mars, s’accélère et se manifeste clairement dans le comportement de l’emploi, ayant dépassé le niveau effectif de l’emploi. prépandémique.

Malgré ces données, le secrétaire d’État à l’Économie a souligné la volonté de réforme du travail, actuellement en cours de négociation, pour réduire sensiblement l’emploi temporaire et pour que les contrats à durée indéterminée deviennent la norme. « Un tiers des travailleurs sont en contrat précaire », a-t-il rappelé.

Par conséquent, l’un des objectifs de la réforme du travail est augmenter la stabilité dans l’emploi, avec le renforcement des CDD discontinus pour qu’il y ait des travailleurs plus stables même s’ils ont une part de saisonnalité.

Lente reprise du PIB

García Andrés a également souligné que cette reprise se reflète dans un ensemble d’indicateurs – tels que la perception des impôts – parmi lesquels il a également mentionné le PIB, tout en reconnaissant que il le fait avec un certain retard.

Cependant, elle a prévenu que cet environnement de reprise s’accompagne d’une situation marquée par des éléments d’incertitude liés à la pandémie. Ces dernières semaines, l’évolution de la pandémie dans certains pays européens et l’annonce d’une nouvelle variante de l’omicron montrent que le situation économique Elle est marquée par une pandémie mondiale qui n’a pas été surmontée malgré la campagne de vaccination.

A cela s’ajoutent les frictions dans les difficultés d’approvisionnement quelques biens fondamentaux et la hausse des prix de l’énergie, avec pour conséquence la hausse de l’inflation.

Face à cet environnement, Gonzalo García Andrés a défendu la politique économique promue par le gouvernement au cours de ces mois afin que la reprise de l’économie amorcée soit durable et transformateur. De même, il a valorisé le rôle des Budgets 2022, endossés par l’AIReF, ainsi que par le Plan de relance, de transformation et de résilience.

Le tableau macroéconomique du gouvernement envisage une croissance du PIB pour 2022 de 7%, avec une hausse du déflateur de 1,5% du PIB. Dans cet environnement, le Gouvernement s’attend à ce que l’économie espagnole maintienne une capacité de financement de 2,8% du PIB, c’est-à-dire qu’elle maintienne un excédent courant – une capacité de production – supérieur à ce que le pays dépense, ce qui est un élément de « force » pour l’avenir.

Dans ce contexte, le Secrétaire d’Etat a valorisé l’effort d’investissement inscrit dans les Budgets, avec 40 000 millions, dont 2,14 milliards seront alloués aux PME, 12,5 milliards aux programmes jeunesse et 13 milliards aux programmes de recherche et développement.

A ce jour, quelques 10,8 milliards d’euros aux communautés pour l’exécution d’investissements dans certaines des politiques les plus pertinentes telles que la transition verte, la numérisation et la science, la protection sociale, l’éducation et la formation professionnelle, l’emploi, le tourisme durable et la culture.

Parallèlement aux investissements, le secrétaire d’État a souligné le programme de réformes structurelles « ambitieux » inclus dans le plan de relance, avec lequel le gouvernement tentera d’élargir les bases de la croissance future de l’économie espagnole, du capital humain, de la formation, le capital technologique et la productivité, en mettant l’accent sur réduire les inégalités élargie par la crise et rendre un pays plus inclusif. A cet effet, selon le secrétaire, toutes les administrations territoriales, le secteur privé et tous les groupes politiques sont convoqués.

Droit des startups

Lors de son intervention, le secrétaire d’État à l’Économie a indiqué que le ministère des Affaires économiques et de la Transformation numérique « dans quelques jours » la loi sur les startups au Conseil des ministres pour renvoi ultérieur au Parlement.

Cette loi comprend les principales réformes pour favoriser l’amélioration du climat des affaires, qui seront soumises pour approbation au Conseil des ministres prochainement pour passer au Parlement avant la fin de l’année.

Parmi eux se trouvent les Loi « Créer et grandir », approuvées aujourd’hui par le Conseil des ministres, la loi Startup précitée et la réforme de la loi Faillite, qui visent à accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie afin d’augmenter la productivité, attirer les talents et créer des emplois de qualité.

Dette publique

En ce qui concerne la dette publique, le secrétaire d’État a indiqué que cette année l’Espagne clôturera avec un coût moyen d’émission de dette publique négative et une durée de vie de la dette publique moyenne en circulation de plus de huit ans, puisqu’ils ont émis valeurs à plus long terme.

« C’est ce qui nous garantit que nous aurons ces taux d’intérêt bas, même si les tarifs montent « , Il a expliqué, après avoir fait remarquer que l’Espagne est « pleinement préparée » à une augmentation des intérêts.