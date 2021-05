Le nombre de vendeurs MPME augmente de près de 5 fois en 12 mois au milieu de Covid sur le marché du commerce électronique du gouvernement Modi

La valeur totale de la transaction sur le portail GeM s’élevait à Rs 1,14 crore lakh, au 9 mai 2021.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Le portail de commerce électronique du gouvernement Modi Government eMarketplace (GeM) permettant aux micro, petites et moyennes entreprises de vendre des biens et des services en ligne aux ministères et organisations du gouvernement a enregistré une augmentation de 4,75 fois de son nombre de vendeurs au cours des 12 derniers mois. D’environ 3,76 lakh vendeurs répertoriés sur la plate-forme en mai 2020, le nombre total est passé à 17,86 lakh au 9 mai 2021, selon les statistiques GeM. En fait, il a presque doublé, passant de 9,44 lakh au 12 janvier 2021. Sur la base de vendeurs totale, la part des vendeurs MSE est passée d’environ 1 lakh à 6,91 lakh au cours de ladite période et est passée de 4,1 lakh vendeurs en janvier. an.

L’augmentation de la base de vendeurs s’est produite au milieu de la pandémie de Covid l’année dernière pour laquelle une catégorie distincte de produits et de vendeurs liés à Covid a été créée sur la plate-forme. Les vendeurs vendant des fournitures médicales de la catégorie Covid sur le portail GeM sont passés de 10158 au 22 avril 2020 à 33557 au 9 mai 2021, tandis que le nombre de vendeurs vendant des produits auxiliaires est passé de 15998 à 35009. En avril de l’année dernière, le ministère des MPME avait exhorté les vendeurs de fabrication ou de fourniture d’équipements médicaux et connexes à s’inscrire en tant que fournisseur sur le portail GeM pour fournir des ventilateurs, des masques N95, des thermomètres jetables, un désinfectant pour les mains à base d’alcool, des blouses de protection, du savon, des chaises. , tables, draps, ordinateurs, cartes d’extension et autres produits médicaux et auxiliaires.

Lire aussi: Le nombre de PME engagées dans une restructuration 2.0 pourrait être inférieur car Covid peut être contenu sur 3 mois: Crisil

De plus, pour faciliter les achats, GeM avait activé la fonction de “ livraison échelonnée ” pour les acheteurs, y compris les ministères, les organisations, les PSU, etc., afin de planifier la livraison des produits jusqu’à 1 an au moment de la création de l’offre elle-même. GeM avait franchi le cap des 10 lakh-vendeurs dans les quatre ans et demi suivant son lancement (août 2016) pour devenir le plus grand marché de commerce électronique du pays. Au 27 janvier 2021, 10 13 448 vendeurs et fournisseurs de services étaient répertoriés dans plus de 13 000 produits et 178 catégories de services. Au 9 mai 2021, près de 31,78 produits lakh dans 16300 catégories de produits et plus de 1 offres de services lakh dans 186 catégories de services étaient répertoriés. La valeur totale de la transaction sur le portail GeM s’élevait à Rs 1,14 lakh crore tandis que la part des MSE dans la valeur de la commande s’élevait à 56,16 pour cent.

