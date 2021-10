Le nombre d’entités actives Bitcoin augmente de 19% pour atteindre les niveaux haussiers de 2020, configurés pour de nouveaux sommets ?

Bitcoin a une nouvelle fois dépassé les attentes pour le mois d’octobre. Le prix de l’actif numérique était passé de son plus bas de 40 000 $ à plus de 57 000 $ au moment de la rédaction de cet article. Ses tendances de reprise l’ont placé sur une voie de moindre résistance vers le précédent record de 64 000 $. Mais les mesures en chaîne ont montré des tendances encore plus favorables parmi les investisseurs dans l’actif.

Les entités actives Bitcoin (c’est-à-dire le nombre d’utilisateurs actifs sur la blockchain chaque jour) brossent un tableau haussier de l’actif à l’avenir. Cette mesure avait chuté entre mai et septembre 2021, se rapprochant des creux observés en janvier 2020, alors que le marché baissier était encore en pleine vigueur. Cependant, il y a eu une augmentation significative du nombre d’entités actives sur la blockchain suite au rallye haussier commencé début octobre.

Entités actives Bitcoin en hausse de 19%

Les données de Glassnode montrent que les entités actives Bitcoin ont connu une augmentation ces dernières semaines. Au plus bas, les entités actives ont chuté à un peu plus de 200 000 cette année, en baisse de plus de 50 % par rapport à leur sommet de plus de 400 000 entre janvier et février 2021. Alors que le prix de l’actif a recommencé à monter en flèche, le nombre d’entités actives a également augmenté. .

L’importance de cela montre dans le mouvement du prix. La dernière fois que les entités actives ont connu une hausse significative, le marché avait connu un rallye haussier qui a mis l’actif numérique sur la voie de nouveaux sommets historiques. Bien que l’augmentation des entités actives puisse ne pas être significative cette fois-ci, elle peut toujours avoir les mêmes connotations pour le marché.



Si l’on se fie à l’histoire, alors l’augmentation des entités actives signifie un regain d’intérêt pour le marché. Et une chose qui a toujours précédé une course haussière a été le retour de l’intérêt, qui marque souvent le début d’un long rallye haussier.



Plus de signaux haussiers

Les entités actives ne sont pas la seule métrique qui a enregistré une augmentation. Dans le même rapport, Glassnode souligne que la quantité moyenne de bitcoins en cours de transaction est en augmentation. La taille médiane des transactions sur la blockchain est passée à 1,3 BTC, approchant les niveaux de 1,6 BTC observés avec le krach de liquidité de mars 2020.

Comme les entités actives, une mesure ne peut pas à elle seule déterminer de combien le prix d’un actif s’appréciera ou se dépréciera. Mais comme le note le rapport, l’augmentation de la taille moyenne des transactions montre un intérêt accru de la part des investisseurs institutionnels qui ont plus d’argent à mettre sur le marché.

Si la taille médiane des transactions se situe désormais à plus de 1,3 BTC, la valeur en dollars de ces transactions est supérieure à 60 000 $. Ce type d’argent circulant sur le marché montre des entrées d’investisseurs plus riches, ce qui pourrait très bien faire augmenter la valeur de l’actif numérique. Bien qu’il soit également important de noter que les investisseurs institutionnels investissent généralement lorsque le marché se dirige vers une baisse. Ainsi, ces modèles d’accumulation pourraient représenter le début d’un ours lorsque les institutions commencent à remplir leurs sacs.

