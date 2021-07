Le nombre d’investisseurs Bitcoin a triplé au cours des trois dernières années

Un récent sondage Gallup a montré que le nombre d’investisseurs possédant des bitcoins a triplé depuis 2018. Les investisseurs américains montrent un intérêt croissant pour l’actif numérique. Le nombre qui s’élevait à 2 % en 2018 a triplé en 2021, puisqu’il s’élève désormais à 6 %. Les investisseurs inclus dans l’enquête étaient des investisseurs qui possédaient 10 000 $ ou plus en actions, obligations et/ou obligations mutuelles.

La propriété des investisseurs âgés de 18 à 49 ans a augmenté de 10 points de pourcentage pour atteindre 13 %, contre 10 % par rapport à 3 % en 2018. Alors que les investisseurs âgés de 50 ans et plus, seuls 3 % ont déclaré posséder du bitcoin. Par rapport à 1% en 2018, ce qui montre que le nombre a triplé au cours des trois dernières années.

Augmenter la tolérance au risque du bitcoin

De 2018 à aujourd’hui, le nombre d’investisseurs qui pensent que le bitcoin est “trop ​​risqué” pour investir n’a cessé de diminuer. L’enquête a montré qu’après 6% des investisseurs qui ont confirmé qu’ils possédaient déjà du bitcoin maintenant, 2% d’autres investisseurs ont déclaré qu’ils achèteraient très probablement l’actif numérique dans un proche avenir. Par rapport à 2018, moins de 0,5% des investisseurs avaient déclaré qu’ils achèteraient probablement la crypto-monnaie dans un avenir proche.

Le nombre d’investisseurs qui ont déclaré qu’ils n’achèteraient jamais de bitcoin avait également diminué. L’enquête de 2018 avait montré que 72% des investisseurs ont déclaré qu’ils n’envisageraient jamais d’acheter du bitcoin, ne montrant absolument aucun intérêt pour l’actif numérique. Maintenant, ce nombre est passé de 72% à 58% qui disent qu’ils n’envisageraient jamais d’acheter sur l’actif numérique.

L’enquête comprenait également une section où il y avait des investisseurs qui étaient curieux de connaître l’actif numérique, mais ne pensaient pas qu’ils allaient l’acheter de si tôt. Le pourcentage d’investisseurs dans cette catégorie était de 34%, contre 26% en 2018 qui avaient déclaré qu’ils étaient intrigués mais n’achèteraient pas l’actif.

Disparités entre l’âge et le sexe

Le sondage Gallup a également présenté une séparation des informations en groupes d’âge et en sexe. La propriété de Bitcoin a augmenté dans tous les domaines. L’intérêt pour l’actif numérique a également augmenté parmi les investisseurs interrogés par rapport aux données de 2018.

Le rapport a montré que le pourcentage de femmes qui possèdent actuellement des bitcoins aux États-Unis est actuellement de 3%, contre 1% en 2018. Alors que pour les hommes, le nombre d’investisseurs qui possèdent l’actif numérique en 2021 est désormais de 11%, un énorme augmentation par rapport à seulement 3 % en 2018.

Les disparités d’âge ont également montré une démarcation claire. Les investisseurs âgés de 18 à 49 ans étaient plus susceptibles de posséder l’actif numérique et les investisseurs de plus de 50 ans étaient moins susceptibles. Les investisseurs les plus âgés qui n’avaient aucun intérêt à acheter ou à posséder l’actif numérique étaient à 80%, le plus élevé de tous les groupes.

La disparité entre les sexes chez les investisseurs par rapport au bitcoin était la même dans tous les domaines. Les investisseurs masculins étaient plus susceptibles de posséder ou d’investir dans le bitcoin que les femmes.

Les sentiments envers l’actif numérique ont évolué davantage vers le positif au cours des trois dernières années. Le pourcentage d’investisseurs qui considéraient l’actif “très risqué” en 2018 était de 75 %, ce chiffre est maintenant tombé à 60 %. 35% des investisseurs ont déclaré qu’ils considéraient toujours l’actif “un peu risqué”, tandis que 5% ont déclaré qu’ils ne considéraient pas l’actif “pas trop risqué” ou “pas du tout risqué”.