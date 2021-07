Le nombre d’investisseurs possédant du Bitcoin a triplé depuis 2018 : sondage Gallup

in

Une enquête récente a révélé que Bitcoin a gagné du terrain parmi les jeunes investisseurs américains en termes de sensibilisation, d’intérêt et de propriété au cours des trois dernières années.

L’étude de la société mondiale d’analyse et de conseil Gallup a révélé que le nombre d’investisseurs dans la détention de BTC aux États-Unis est passé de 2 % en 2018 à 6 % en juin 2021. La recherche définit les « investisseurs » comme des adultes ayant investi 10 000 $ ou plus. en actions, obligations ou fonds communs de placement.

Il a également signalé que la propriété de Bitcoin parmi les investisseurs interrogés de moins de 50 ans a plus que triplé au cours des trois dernières années pour atteindre 13% contre 3% en 2018. Sans surprise, il a révélé que la propriété était beaucoup plus faible, juste les 3% pour le groupe de investisseurs de plus de 50 ans. bien que cela ait également triplé par rapport à 1% en 2018.

Les chercheurs ont noté que la propriété relativement modeste de Bitcoin peut être mise en contraste avec des investissements plus conventionnels. L’enquête a révélé que 84 % des investisseurs interrogés ont déclaré investir dans des fonds indiciels d’actions ou des fonds communs de placement, tandis que 67 % ont déclaré qu’ils détenaient des actions individuelles et 50 % avaient des obligations.

“A 6%, posséder du Bitcoin ressemble plus à de l’or, que 11% des investisseurs disent posséder.”

Les résultats du sondage proviennent du sondage Gallup Investor Optimism Index mené du 22 au 29 juin 2021 auprès de 1 037 investisseurs américains âgés de 18 ans et plus. L’échantillon de l’étude a été pondéré pour être démographiquement représentatif de la population adulte américaine avec une marge d’erreur d’échantillonnage maximale de ± 5 %.

D’autres résultats révèlent que la perception du risque associé au Bitcoin a diminué au cours de la période de trois ans. Presque tous les investisseurs interrogés percevaient le BTC comme un investissement risqué, mais le pourcentage le qualifiant de « très risqué » est passé de 75 % à 60 %. La plupart des 35 % restants le considèrent désormais comme « plutôt risqué », tandis que seulement 5 % pensent qu’il est sans risque.

Gallup a conclu que d’importants investissements dans Bitcoin par des sociétés bien connues telles que Tesla, Square et Morgan Stanley pourraient lui donner une crédibilité plus étendue.

Une enquête similaire qui a interrogé les investisseurs institutionnels en mai et juin a révélé que plus de 80% des dirigeants de hedge funds et des gestionnaires de fortune interrogés qui possèdent déjà des actifs cryptographiques ont l’intention d’augmenter leurs avoirs.