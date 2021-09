MétaMasque

Le nombre d’utilisateurs actifs de MetaMask atteint 10,35 millions alors qu’il gagne du terrain aux Philippines, au Vietnam, en Chine et en Inde

AnTy1 septembre 2021

Le nombre d’utilisateurs utilisant activement le portefeuille crypté MateMask a maintenant atteint 10 millions, augmentant de 18 fois au cours de la dernière année, entraîné par un regain d’intérêt pour la finance décentralisée (DeFi), les pièces stables et les jetons non fongibles (NFT).

En juillet 2020, MetaMask a signalé des utilisateurs actifs mensuels d’environ 545 000, qui ont atteint 8 millions le 1er juin et sont passés à 10,35 millions en août de cette année, a noté la société mère ConsenSys, une société de logiciels axée sur le réseau Ethereum fondée par Le co-fondateur d’Ether, Joseph Lubin.

Le portefeuille non dépositaire lancé en septembre 2016 est une application mobile et une extension de navigateur qui permet à ses utilisateurs de gérer leurs propres clés privées sans tiers.

Il y a un an, ConsenSys possédait le code open source de MetaMask et, au deuxième trimestre, a lancé MetaMask Institutional, un portefeuille conçu pour les institutions disposant d’un système de suivi des adresses appelé Codefi Compliance qui permet aux dépositaires d’identifier les adresses au sein des pools soupçonnées d’activités néfastes.

Selon ConsenSys, c’est le lancement de la version mobile en septembre 2020 qui a joué un “rôle crucial” pour attirer de nouveaux utilisateurs des marchés mondiaux. Les 15 principaux pays utilisant le portefeuille sont les Philippines, les États-Unis, le Vietnam, le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, l’Indonésie, la Thaïlande, la Turquie, l’Allemagne, la France, le Canada et l’Espagne.

MetaMask organise une fête dans le métaverse Decentraland le 2 septembre pour célébrer cette étape importante.

Il gagne actuellement environ 2,2 millions de dollars par semaine et a gagné 63,3 millions de dollars au total au cours de la dernière année, selon TokenTerminal.

Comme nous l’avons signalé, le fournisseur de portefeuille Popular Ethereum MetaMask est également ouvert à la création de son jeton, mais il n’y a pas de plans immédiats en tant que tels, a-t-il déclaré.

Cette information a été partagée par MetaMask lors de son tout premier appel communautaire cette semaine, où l’équipe de développement a discuté de la possibilité de lancer un jeton à terme.

Comme nous l’avons vu avec Uniswap, 1inch, ShapeShift’s, FOX et bien d’autres, les airdrops dans l’industrie de la crypto-monnaie sont un excellent moyen de récompenser la communauté et les premiers utilisateurs car ils deviennent très précieux et, dans certains cas, valent des milliers de dollars.

Cependant, l’équipe MetaMask a précisé qu’il n’y avait pas de plans immédiats pour lancer un jeton, mais a ajouté qu’un pourrait être publié à l’avenir.

Le projet est “absolument ouvert à l’idée de faire du projet la propriété de la communauté” via un jeton cryptographique, a déclaré Erik Marks, ingénieur logiciel senior chez MetaMask. Cependant, la principale préoccupation est qu’ils ne veulent pas créer un jeton « qui n’a pas de cas d’utilisation ». Le cas d’utilisation doit être « convaincant », sans compter qu’il impliquera toute la partie pompe et vidage.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.