Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Roblox en hausse de 28 % en glissement annuel en mai

La plate-forme de jeux Roblox comptait 43 millions d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) en mai.

La société a révélé cette mesure sur son portail de relations avec les investisseurs, affirmant qu’elle représente une augmentation de 28% d’une année sur l’autre, mais une diminution de 1% par rapport aux 43,3 millions de DAU qu’elle a vus en avril de cette année.

Pendant ce temps, Roblox a été joué pour un total de 3,2 milliards d’heures en mai, une augmentation de 9% d’une année sur l’autre et d’une augmentation de 1% d’un mois à l’autre. La société estime que le montant d’argent généré par les réservations se situe entre 216 et 219 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 25 pour cent d’une année sur l’autre, mais le montant moyen gagné par utilisateur actif quotidien a chuté de deux à trois pour cent. .

Pendant ce temps, le montant des revenus générés par Roblox se situe entre 149 et 151 millions de dollars, soit une augmentation de 123 à 126 % par rapport à mai 2020.

En réponse à cette nouvelle, le cours de l’action de Roblox a chuté de 6,5% après les heures de négociation hier (mardi 15 juin) et au moment de la rédaction de cet article, il se situe à 82,88 $, soit 7,71 % en dessous de sa clôture précédente. Nous ne savons pas non plus de quoi il s’agit si nous sommes honnêtes.

En avril, Roblox comptait 202 millions d’utilisateurs actifs par mois.

