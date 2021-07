Le nombre d’utilisateurs de crypto a doublé en seulement 6 mois

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Une enquête de Crypto.com a identifié plus de 221 millions d’utilisateurs de crypto à la fin juin, soit le double du début de l’année.

Il y a 10 fois plus d’utilisateurs de crypto que d’habitants du Chili, 5 fois plus que les habitants de l’Argentine et presque deux fois le nombre d’habitants du Mexique. S’ils sont d’accord, les passionnés de crypto pourraient créer leur propre nation.

Et ils ont continué à grandir, surtout cette année. Selon une enquête de Crypto.com, citée à son tour par Coindesk, le nombre d’utilisateurs de crypto-monnaies a doublé au premier semestre 2021. Ils sont déjà 221 millions !

La crypto, bien sûr, a gagné en popularité cette année, suite à la hausse des prix au premier trimestre et au nombre de gros titres concernant la crypto, même dans les médias traditionnels.

La recherche par échange Crypto.com a identifié plus de 221 millions d’utilisateurs de crypto à la fin du mois de juin. La société a déclaré avoir utilisé des données en chaîne et d’autres paramètres pour compiler les chiffres de 24 des plus grandes plateformes de cryptographie, notamment Binance, Bitfinex, Bittrex, Gemini, Huobi, Kraken, entre autres.

De février à mai de cette année, il a été particulièrement actif, avec des chiffres qui sont passés de 106 millions à 203 millions d’utilisateurs sur la période, rapporte Coindesk. Il est frappant de constater que, malgré la baisse des prix en mai, une grande partie de la croissance de ce mois d’actualité (avec des nouvelles désastreuses telles que la répression contre les mineurs de Bitcoin en Chine s’est renforcée et Elon Musk a déclaré que Tesla n’accepterait pas plus de Bitcoin comme moyen de paiement pour l’empreinte carbone de son exploitation minière), Issu de l’adoption des altcoins. L’étude rapporte que, entre autres, ceux qui ont suscité le plus d’intérêt chez les nouveaux utilisateurs étaient Dogecoin et Shiba.

La part des détenteurs d’altcoins est passée de 20% du total entre janvier et avril à environ 37% en mai et juin, selon l’étude.

Le chiffre se compare aux neuf mois qu’il a fallu pour que la base d’utilisateurs atteigne 100 millions, contre 65 millions au premier trimestre 2020.

“La croissance que nous avons constatée au premier semestre 2021 sur notre plate-forme et dans l’ensemble du secteur est très encourageante, et nous continuerons à investir massivement alors que nous poursuivons notre objectif de mettre des crypto-monnaies dans chaque portefeuille”, a déclaré Kris Marszalek, PDG de Crypto.com. dans la déclaration.

