Le nombre d’utilisateurs de crypto dans le monde atteint 221 000 000 au premier semestre de cette année, selon une nouvelle recherche ⋆ Crypto new media

La plateforme d’échange d’actifs numériques et de paiement Crypto.com indique que le nombre d’utilisateurs mondiaux de crypto a massivement augmenté au cours du premier semestre 2021.

Dans une nouvelle étude, Crypto.com affirme que la croissance du marché mondial de la cryptographie s’est rapidement accélérée, passant de 106 millions d’utilisateurs en janvier à 221 millions d’utilisateurs en juin.

Source : Crypto.com

L’échange crypto indique que l’ascension fulgurante de Bitcoin plus tôt cette année est le principal contributeur à l’explosion de la taille de la population crypto.

«Nous pouvons voir que janvier, février et avril ont été des mois exceptionnellement forts, grâce aux performances exceptionnelles de Bitcoin. Cependant, le mois de mai a également été extraordinaire, compte tenu de la chute des prix de Bitcoin et Ethereum…

Notamment, il n’a fallu que quatre mois pour doubler la population mondiale de crypto-monnaies de 100 millions à 200 millions. En comparaison, il a fallu neuf mois pour atteindre 100 millions contre 65 millions depuis que nous avons commencé à suivre ces chiffres. »

Crypto.com affirme que l’adoption de la cryptographie a également été motivée par l’entrée d’acteurs institutionnels, tels que le géant des paiements PayPal et la société d’analyse d’entreprise MicroStrategy.

«Le bitcoin a mené la croissance de janvier à avril, alors que des institutions de poids comme PayPal, MicroStrategy, Visa et Mastercard ont annoncé leur intention de prendre en charge la crypto. De même, Ethereum a connu une croissance significative en mai et juin, les investisseurs institutionnels continuant de privilégier le jeton. »

Source : Crypto.com

En ce qui concerne les altcoins, l’échange de crypto-monnaies indique que l’intérêt croissant pour les actifs numériques autres que Bitcoin est probablement dû à l’augmentation du nombre d’investisseurs qui ont remarqué les crypto-monnaies meme Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB).

“L’adoption d’Altcoin a probablement été stimulée par l’afflux de nouveaux utilisateurs intéressés par des jetons comme Shiba Token (SHIB) et Dogecoin (DOGE), entre autres.”

Selon Crypto.com, l’étude est basée sur les données de 24 échanges d’actifs numériques, dont Binance, Bitfinex et Gemini.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong