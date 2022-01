Le nombre mondial de nouveaux cas de COVID-19 a fortement augmenté de 71% au cours de la semaine du 27 décembre au 2 janvier : OMS

Au 2 janvier, un total de près de 289 millions de cas et plus de 5,4 millions de décès ont été signalés dans le monde, selon la mise à jour de l’Organisation mondiale de la santé.



Nations Unies/Genève, 6 janvier (PTI) Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a augmenté de façon exponentielle de 71% dans le monde au cours de la semaine du 27 décembre au 2 janvier par rapport à la semaine précédente, tandis que le nombre de nouveaux décès a diminué de 10 pour cent, a déclaré l’OMS jeudi, alors que la nouvelle variante Omicron menait le pic.

La mise à jour épidémiologique hebdomadaire COVID-19, publiée par l’agence mondiale de la santé, a déclaré qu’au cours de la semaine du 27 décembre au 2 janvier, après une augmentation progressive depuis octobre, le nombre mondial de nouveaux cas a fortement augmenté de 71% par rapport au la semaine précédente.

Le nombre de nouveaux décès a diminué de 10 %. Cela correspond à un peu moins de 9,5 millions de nouveaux cas et à plus de 41 000 nouveaux décès signalés au cours de la semaine dernière. Au 2 janvier, un total de près de 289 millions de cas et plus de 5,4 millions de décès ont été signalés dans le monde, selon la mise à jour de l’Organisation mondiale de la santé.

Il a déclaré que toutes les régions ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires, la Région des Amériques signalant la plus forte augmentation (100 %), suivie par l’Asie du Sud-Est (78 %), l’Europe (65 %), Régions de la Méditerranée orientale (40 %), du Pacifique occidental (38 %) et de l’Afrique (7 %).

La Région européenne a continué de signaler l’incidence la plus élevée de cas hebdomadaires (577,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants), suivie de la Région des Amériques (319,0 nouveaux cas pour 100 000 habitants). Les deux régions ont également signalé l’incidence hebdomadaire la plus élevée de décès.

La Région africaine a été la seule région à signaler une augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux décès (22 %). Toutes les autres régions ont signalé une diminution de l’incidence des décès, y compris les Amériques (18 %), le Pacifique occidental (10 %), l’Asie du Sud-Est (9 %), la Méditerranée orientale (7 %) et l’Europe ( 6 pour cent) Régions.

Le nombre le plus élevé de nouveaux cas a été signalé aux États-Unis d’Amérique (2 556 690 nouveaux cas ; 92 % d’augmentation), au Royaume-Uni (1 104 316 nouveaux cas ; 51 % d’augmentation), en France (1 093 162 nouveaux cas ; 117 % d’augmentation) ; Espagne (649 832 nouveaux cas ; augmentation de 60 %) et Italie (644 508 nouveaux cas ; augmentation de 150 %).

La mise à jour a noté qu’après une tendance à la baisse du nombre de cas hebdomadaires depuis fin juillet 2021, la Région de l’Asie du Sud-Est a signalé une augmentation de l’incidence des cas de 78%, correspondant à plus de 135 000 nouveaux cas.

Cependant, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a diminué de 9%, avec plus de 2 400 nouveaux décès signalés. La moitié des pays (5/10) ont signalé des augmentations hebdomadaires du nombre de nouveaux cas de plus de 10 %.

Après l’Inde, les augmentations les plus élevées de nouveaux cas ont été signalées par le Bangladesh (augmentation de 48 %) et les Maldives (augmentation de 31 %). Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé en Inde (102 330 nouveaux cas, une augmentation de 120 %), en Thaïlande (19 588 nouveaux cas, une augmentation de 6 %) et au Sri Lanka (4 286 nouveaux cas, une augmentation de 8 %).

Les nombres les plus élevés de nouveaux décès ont continué d’être signalés en Inde (2 088 nouveaux décès ; une diminution de 8 %), en Thaïlande (140 nouveaux décès ; une diminution de 31 %) et au Sri Lanka (135 nouveaux décès ; similaire à la semaine précédente ).

