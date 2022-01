Le nombre quotidien de Covid en Inde dépasse 1 lakh après 7 mois

Vendredi, le Maharashtra a signalé le plus grand nombre de cas d’Omicron avec 876 infections, suivi de Delhi avec 465 cas, Karnataka 333, Rajasthan 291, Kerala 284, Gujarat 204, Tamil Nadu 121, Haryana 114 et Telangana 117.

L’augmentation quotidienne des infections à Covid-19 a atteint 1 17 100 vendredi, portant le total de l’Inde à 3 52 26 386. Parmi ces 3 007 cas confirmés de la variante Omicron qui ont été signalés dans 27 États et UT, les données mises à jour vendredi par le ministère de la Santé de l’Union ont montré.

Au milieu de la vague, le ministère a révisé les directives pour toutes les arrivées internationales dans le pays. À partir du 11 janvier, tous les voyageurs internationaux devront subir une quarantaine à domicile pendant sept jours et effectuer un test RT-PCR le huitième jour de leur arrivée ici. Les voyageurs doivent télécharger les résultats des tests sur le portail Air Suvidha qui doit être surveillé par les États/UT respectifs.

Vendredi, le Maharashtra a signalé le plus grand nombre de cas d’Omicron avec 876 infections, suivi de Delhi avec 465 cas, Karnataka 333, Rajasthan 291, Kerala 284, Gujarat 204, Tamil Nadu 121, Haryana 114 et Telangana 117.

Le ratio quotidien de positivité des cas est en hausse et est passé à 7,74 % contre 6,43 % jeudi et 5,3 % mercredi. Le taux de recouvrement est actuellement de 97,57 %.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.