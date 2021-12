Le nombre total de cas Omicron à Delhi s’élève à 54: données du gouvernement

Selon des sources, l’hôpital LNJP a signalé 34 cas de la dernière variante du coronavirus, dont 17 patients sont sortis de l’hôpital.

Le nombre total de cas de nouvelle variante Omicron de COVID-19 enregistrés dans la capitale nationale est passé à 54, selon les données partagées par le ministère de la Santé de l’Union mardi. Certains détails relatifs à 45 de ces cas à Delhi ont été partagés par les autorités, mais des détails sur les neuf cas restants sont attendus.

Selon des sources, l’hôpital LNJP a signalé 34 cas de la dernière variante du coronavirus, dont 17 patients ont été libérés. Le décompte du plus grand établissement géré par le gouvernement de Delhi, centre névralgique de sa lutte contre la pandémie, lundi s’élevait à 24. Dix cas ont été signalés à l’hôpital Max-Saket jusqu’à ce jour, ont indiqué des sources.

Un cas a été détecté à l’hôpital Fortis ici, a indiqué une autre source. Lundi, 93 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés avec un taux de positivité de 0,20%. Des sources lundi soir avaient déclaré que le nombre de cas d’Omicron dans la ville était de 28.

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré mardi que 200 cas de variante Omicron du coronavirus ont été détectés jusqu’à présent dans 12 États et territoires de l’Union en Inde, dont 77 patients se sont rétablis ou ont migré. Maharashtra et Delhi ont enregistré 54 cas chacun des Variante Omicron, a-t-il déclaré. Le premier cas de la variante Omicron à Delhi – un homme de 37 ans de Ranchi – a été détecté le 5 décembre.

Il a été libéré. ​​Au milieu d’un bond des cas de variante Omicron du coronavirus signalés à Delhi, les médecins ont averti que les gens devraient éviter toutes sortes de rassemblements car il s’agit d’une variante hautement transmissible et suivre des comportements appropriés à Covid, sinon la situation pourrait empirer .

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.