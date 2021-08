Le nombre total de personnes évacuées d’Afghanistan dépasse 100 000 personnes ⋆ 10z viral

in

Selon des responsables de la Maison Blanche, le nombre total de personnes ayant quitté l’Afghanistan depuis fin juillet, sur des vols facilités par les États-Unis, a dépassé les 100 000.

Jeudi matin, selon une déclaration d’un responsable de la Maison Blanche fournie à Mediaite, un peu plus de 13 000 personnes ont été transportées par avion au cours des dernières 24 heures, le total de l’opération de pont aérien en cours approchait les 100 000 et le total depuis juillet l’avait dépassé. :

Du 25 août à 3 h 00 HAE au 26 août à 3 h 00 HAE, un total d’environ 13 400 personnes ont été évacuées d’Afghanistan. 17 vols militaires américains (14 C-17 et 3 C-130) ont évacué environ 5 100 personnes de Kaboul. De plus, 74 avions de la coalition ont évacué environ 8 300 personnes. Depuis le 14 août, les États-Unis ont évacué et facilité l’évacuation d’environ 95 700 personnes. Depuis la fin juillet, nous avons relocalisé environ 101 300 personnes.

Cependant, selon les informations de CNN, il ne reste que 36 heures pour évacuer les autres Américains et alliés afghans qui souhaitent partir.

Et les 13 400 personnes qui ont été évacuées au cours de la dernière journée représentent une baisse significative par rapport aux quelque 20 000 personnes qui ont été évacuées au cours des 24 heures précédentes et des 24 heures précédentes.

Ce qui reste, alors, est une course contre la montre pour évacuer toute partie des quelque 1 500 Américains qui pourraient encore être en Afghanistan et qui souhaitent partir, ainsi qu’un certain nombre d’alliés afghans que la Maison Blanche n’a pas quantifiés, estime qui se comptent par centaines de milliers.

