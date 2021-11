Le nombril d’Ana Parra

Ana Parra / Instagram Ana Parra possède des abdos à couper le souffle

Depuis qu’Ana Parra a traversé la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, la Colombienne a laissé les fans de l’émission de télé-réalité Telemundo amoureux, qui n’arrêtent pas de suivre ses traces sur les réseaux sociaux, où l’athlète est d’habitude très active.

Et cette fois, l’ingénieur civil, qui déchaîne toutes sortes de réactions et d’éloges pour la silhouette athlétique et enviable qu’elle possède, un produit d’exercices quotidiens difficiles qui ne manquent pas dans la vie quotidienne du modèle, a encore une fois volé les regards, pour un peu détail sur votre corps.

Ce n’est pas son beau visage, ni ses muscles toniques, ni sa belle chevelure, et encore moins ses jambes qui ont volé les regards des followers, mais plus d’un a posé son regard sur le nombril de l’ancien athlète d’EXATLON.

Eh bien oui… c’est son nombril qui lui vole la vedette, puisque dans les dernières publications de la colombienne, Ana Parra s’est vanté de son ABS ultra-dur et tonique à un million de dollars, qui ressemble presque à un mur, et là, elle a laissé son nombril exposé.

Plus d’un internaute est tombé amoureux du nombril du Colombien, qui est orné d’un piercing en argent frappant qui a une boule en haut et une sorte de bouton à l’intérieur du nombril, élargissant un peu la forme originale. ou pour beaucoup de cœurs.

Et comme prévu, les commentaires des fans « amoureux » d’Ana Parra ne nous ont pas fait attendre et plus d’un s’accordent à dire que la Colombienne est une si belle femme que même son nombril est applaudi.

« Ce petit ventre est le plus beau que j’ai vu de ma vie », « Quelle beauté », « magnifique… toute une reine bisous 👄👄👄👄 👄👄👄 », « Il y a petite fille 😍😍😍 que ma wonder woman est cool 😍😍❤️❤️❤️❤️ » et « Super beautiful a hug champion bénédictions 💪🌹❤️🌹✌️ », étaient quelques-uns des commentaires que les publications ont reçues dans le qu’Ana a révélé son petit ventre.

Mais au-delà de montrer ses attributs, l’ancien membre de l’équipe EXATLON Blues en a également profité pour laisser un message de motivation à ses followers, et a souligné l’importance de croire en lui et même de le répéter si nécessaire pour ne jamais s’évanouir.

« Allez Ana, tu peux TOUT faire (Phrases que je me répète de temps en temps) @nodaysoff #tenue », a commenté la Colombienne sur son Instagram, où elle a partagé quelques images après une routine d’exercice intense qui l’a gardée en forme. « Motivation ».

