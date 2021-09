Le non-champ à couper le souffle de DrDisrespect dans ‘Call Of Duty: Warzone’

in

Avez-vous déjà enlevé quelqu’un dans Call Of Duty: Warzone alors qu’il est assis dans un hélicoptère sans se soucier du monde? DrDisrespect l’a fait, et il a réussi à le faire sans même zoomer sur un tireur d’élite.

Au cours de ce qui était initialement un livestream relativement sans incident lundi, Beahm, avec DrLupo, TimTheTatman et d’autres, ont été témoins de quelque chose de magique. Un hélicoptère ennemi a survolé et Beahm, dans son attitude habituelle de ne jamais me dire les probabilités, a tiré dessus sans même zoomer.

Découvrez les photos absolument bananes ci-dessous.

C’est donc ce que nous ressentons, @drdisrespect ? pic.twitter.com/6uUo0Q3nmv – DEXERTO Call of Duty Esports News (@DexertoIntel) 13 septembre 2021

Beaucoup de gens appellent cela le meilleur coup de Beahm dans Call Of Duty: Warzone, ce qui en dit long étant donné qu’il joue fréquemment à un niveau élevé. En regardant à nouveau le clip, vous pouvez dire même qu’il est surpris que la manœuvre ait réellement fonctionné.

“Il n’a pas contrôlé un hélicoptère”, a déclaré TimTheTatman pendant le livesteam, ignorant totalement ce qui vient de se passer. Eh bien, Tim, il l’a très certainement fait.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

