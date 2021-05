Le non-frappeur de John Means signifiait tout pour un fan de longue date des Orioles à l’hôpital

Lorsque John Means a lancé mercredi le premier sans coup sûr des Orioles depuis 1969, il savait qu’il était entré dans l’histoire, mais n’était pas conscient de l’importance de son exploit. Means ‘no-hitter signifiait quelque chose de plus pour un fan dans un hôpital à 3 000 miles de là.

Il n’y a pas d’équipe sportive que mon père aime plus que les Orioles. Alors qu’il combat le COVID dans une unité de soins intensifs de Raleigh, il vient de regarder John Means lancer le premier joueur sans coup sûr de l’O depuis 1969. Il vient de m’envoyer ça et maintenant je suis une épave émotionnelle. pic.twitter.com/RH4dpz4RHO – Josh Graham (@JoshGrahamRadio) 5 mai 2021

Scott Graham, qui a pris sa retraite de la police en février après 30 ans, a contracté Covid et est maintenant aux soins intensifs de Raleigh, en Caroline du Nord. Isolé de ses amis et de sa famille, Scott voulait partager le moment de regarder Means faire l’histoire avec son fils, en envoyant une vidéo depuis son lit d’hôpital. Dans un message avec son fils, Scott a déclaré qu’il espérait rencontrer Josh Means un jour, pour le remercier de l’avoir encouragé à continuer à se battre.

Coincé dans une situation hors de son contrôle, le sport a non seulement aidé à détourner l’attention de Scott d’être coincé aux soins intensifs, mais lui a remonté le moral et l’a inspiré. Maintenant, la vidéo de lui profitant du moment devient virale. Les fans d’Orioles du monde entier lui souhaitant un prompt rétablissement et contactant l’équipe, le suppliant de l’amener à Camden Yards lorsqu’il se rétablira afin qu’il puisse regarder ses bien-aimés Orioles et, espérons-le, rencontrer Means, qui a égayé sa journée.

C’est le pouvoir du sport. C’est ce que les jeux peuvent signifier pour nous. Le simple fait de regarder un joueur écrire l’histoire pour une équipe que nous aimons peut nous distraire aux moments où nous en avons le plus besoin. Donnez-nous un sourire quand nous ne pourrions pas en trouver un autrement, et offrez-nous quelque chose à apprécier lorsque nous sommes au plus bas. Même entamez la conversation, même si cela signifie trash de parler à notre médecin.

Mise à jour sur papa: Après le non-non de Means, il s’est entretenu avec son médecin, un fan des Yankee, et a montré son masque d’Orioles ce matin. Il a été submergé par la quantité de réactions et de soutien qu’il a vus sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui ont contacté pour s’enregistrer. Pic.twitter.com/yZSWazU3ox – Josh Graham (@JoshGrahamRadio) 6 mai 2021

Guérissez bientôt Scott. Kick Covid, sors de cet hôpital et reviens avec ta famille. Orioles, faites attention à cela. Voyez à quel point un moment représentait pour l’un de vos plus grands fans et donnez-lui l’occasion de vous encourager en personne et de rencontrer le joueur qui comptait tant pour lui au moment où il en avait le plus besoin.

Arangez-vous pour que cela arrive.