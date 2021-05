Le non-plan de Biden pour traiter avec la Corée du Nord ⋆ .

Cet article du Washington Post est un article sur la stratégie de Joe Biden en Corée du Nord. La signature va à John Hudson et Ellen Nakashima, mais le crédit appartient probablement aux membres de la Team Biden qui les ont nourris.

Selon le Post, Biden a trouvé une voie intermédiaire entre l’approche «indépendante» du président Obama face à la crise des armes nucléaires nord-coréennes (c’est-à-dire sa négligence en la matière) et l’approche «tout ou rien» du président Trump. Au lieu d’essayer de conclure un «grand marché» selon lequel la Corée du Nord abandonne son programme nucléaire en échange d’une aide économique substantielle, l’équipe Biden envisage une approche «incrémentielle» ou «par étapes» selon laquelle la dénucléarisation progressive de la Corée du Nord s’accompagne d’une levée progressive des les sanctions. En d’autres termes, l’allégement partiel des sanctions en échange d’une dénucléarisation partielle, aboutissant finalement au désarmement nucléaire nord-coréen.

À première vue, il semble que Biden pense que Kim Jong Un est un imbécile. Le dictateur brutal n’est pas disposé, d’un seul coup, à abandonner les armes nucléaires pour de grandes quantités d’aide, mais peut être amené au même endroit par petites étapes, apparemment sans s’en rendre compte. Sûr.

En réalité, cependant, ce sont les médias et l’électorat américains que joue Team Biden. Cela nous nourrit de slogans – «approche calibrée et pratique de la diplomatie» et «approche diplomatique soigneusement modulée» – et jalonne un faux «terrain d’entente» entre Obama et Trump. Il veut donner l’impression qu’il a une stratégie pour parvenir à la dénucléarisation, mais ce qu’il a vraiment, c’est une stratégie pour dissimuler un retour à l’approche d’Obama consistant à donner un coup de pied dans la rue.

Le plus triste, c’est que Team Biden n’a pas sous-estimé l’intelligence de larges pans des médias et de l’électorat américains. Son approche «calibrée, modulée» ne modifiera pas le comportement nord-coréen, mais elle fera disparaître le problème de la conscience publique.