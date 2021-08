Le nord abrite le meilleur retour sur investissement pour les propriétaires

Investir dans une propriété locative peut être une activité lucrative. L’achat d’un bien immobilier dans certaines zones en particulier peut permettre aux propriétaires de réaliser un profit substantiel sur leur investissement initial.

Coulters a révélé les villes avec le meilleur retour sur investissement (ROI) pour les propriétaires dans son UK Landlord Index récemment publié. L’agence immobilière et le cabinet d’avocats ont examiné les données des prix moyens des maisons par rapport aux prix moyens de location pour aider à découvrir quelles villes offrent le meilleur retour sur investissement.

Pour calculer le retour sur investissement, Coulter a pris le prix moyen des maisons dans chaque ville et a calculé les remboursements hypothécaires sur la base d’une durée de 35 ans avec un dépôt de 20 % et un taux d’intérêt de 3 %.

En comparant les coûts moyens de remboursement hypothécaire par mois aux prix de location, le cabinet d’avocats a pu découvrir les bénéfices annuels moyens d’un emplacement. Ils ont ensuite converti cela en un pourcentage du coût moyen global d’une maison pour donner le retour sur investissement.

Les villes du nord de l’Angleterre ont dominé la liste des 10 meilleurs endroits où les propriétaires peuvent gagner le meilleur retour sur investissement. Le nord-ouest et le Yorkshire et le Humber se sont particulièrement bien comportés. L’Écosse était également représentée par trois régions sur la liste.

Dans les 10 villes avec le plus mauvais retour sur investissement pour les propriétaires, six des emplacements sont situés dans le sud de l’Angleterre. Cela comprend Crawley, Poole, Swindon, Reading, Luton et Oxford. Dans certains de ces endroits, il a été constaté que les prix élevés des logements rendaient particulièrement difficile pour les propriétaires de réaliser des bénéfices.

Les villes du Nord ouvrent la voie

En tant que ville de banlieue importante de Manchester, Preston a pris la première place. Le prix de vente moyen d’une propriété n’y est que de 176 378 £, tandis que le prix de location moyen par mois s’élève à 981 £. Avec des versements hypothécaires moyens de 543 £ par mois, cela laisse place à un bénéfice mensuel de 438 £. Cela représente un bénéfice de 5 256 £ par an et un retour sur investissement de 2,98 %.

Il faudrait en moyenne 15 ans pour payer une propriété à Preston. Et avec d’autres investissements et régénération à venir dans la ville, le hotspot de l’investissement immobilier devrait également connaître une forte croissance du capital dans les années à venir.

Coventry est arrivé en deuxième position avec des propriétaires gagnant en moyenne 6 033 £ de bénéfices par an, ce qui équivaut à un rendement de 2,74 %. Glasgow a suivi avec un retour sur investissement de 2,67 %. Ensuite, Swansea et Dundee ont terminé dans le top 5 avec respectivement 2,54% et 2,47% de retour sur investissement.

Manchester est sixième avec un prix de vente moyen de 234 204 £. Le prix moyen de location par mois s’élève à 1 139 £. Avec des versements hypothécaires moyens de 721 £ par mois, cela laisse une moyenne de 418 £ de profit mensuel. Les propriétaires de Manchester réalisent en moyenne 5 015 £ de bénéfices annuels et un rendement de 2,14 %.

Cela montre que les propriétaires sont toujours en mesure de générer des revenus dans les grandes villes. Manchester devrait également connaître une forte augmentation de la demande locative et une appréciation potentielle du capital. Au cours des cinq prochaines années, le nord-ouest de l’Angleterre devrait connaître une forte croissance des prix des logements, car la demande de logements devrait continuer à augmenter.

Ensuite, Paisley, Leeds, York et Stoke-on-Trent ont complété le top 10 des zones offrant le meilleur retour sur investissement pour les propriétaires.

Comment choisir le meilleur emplacement d’investissement

L’investissement immobilier n’est pas une solution universelle. Les propriétaires verront des rendements locatifs et des retours sur investissement différents. Les choix que vous faites avant de commencer peuvent dicter la façon dont votre investissement se déroule à long terme.

Pour prendre les meilleures décisions d’investissement, soyez armé d’informations et de connaissances, en particulier en ce qui concerne les lieux d’investissement. Avant d’acheter un achat locatif, il n’y a pas que les prix de vente qui comptent pour le retour sur investissement.

Il y a d’autres coûts associés à considérer avec la plupart des achats. Cela comprend les droits de timbre, les frais de transfert et les frais hypothécaires. Prenez également en compte si la propriété a besoin d’être rénovée ainsi que les frais de fonctionnement généraux. Il est utile d’avoir une idée du retour sur investissement que vous espérez atteindre.

Pour maximiser le potentiel de votre investissement immobilier, choisissez un emplacement en devenir plutôt qu’un qui est déjà à son apogée. Londres a peut-être déjà été le choix évident, mais le marché y a récemment stagné par rapport à certaines parties du nord et des Midlands.

Les prix des logements sont également beaucoup plus bas en dehors de la capitale et de certaines parties du sud. Et dans de nombreuses régions du nord et des Midlands, il existe un potentiel de location et d’appréciation du capital substantiel. Cela pourrait permettre aux propriétaires d’obtenir un retour sur investissement important dans les années à venir.

Chez BuyAssociation, nous avons d’excellentes opportunités d’investissement immobilier disponibles à travers le Royaume-Uni. Notre équipe d’experts peut vous aider à trouver le meilleur investissement en fonction de votre budget et d’autres exigences. Parcourez certains de nos derniers projets.