Le nord de l’Illinois passe de champions sans victoire à MAC

Le nord de l’Illinois est passé de sans victoire au cours de la saison écourtée par la pandémie de coronavirus 2020 à remporter le championnat de la conférence mi-américaine samedi.

Les Huskies ont perdu les six matchs en 2020 lors de la deuxième saison de Thomas Hammock en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe, mais ont regagné leur importance, aboutissant à une victoire 41-23 sur Kent State pour remporter le sixième titre de conférence de l’école et obtenir une offre de bol plus tard ce mois-ci.

Antario Brown du nord de l’Illinois s’élance en première mi-temps contre Kent State, le samedi 4 décembre 2021, à Détroit. (Photo AP/Carlos Osorio)

Le quart-arrière du nord de l’Illinois, Rocky Lombardi, a détruit la défense de Kent State sur le terrain. Il a réussi huit courses pour 17 verges, mais a réussi trois touchés dans la victoire. Il a également réussi 7 passes sur 15 pour 102 verges et une interception.

Le demi offensif Jay Ducker a accumulé 146 verges au sol en 29 courses. Trayvon Rudolph a mené l’équipe avec trois attrapés pour 50 verges.

Le quart-arrière du nord de l’Illinois Rocky Lombardi lance au cours de la première mi-temps contre Kent State, le samedi 4 décembre 2021, à Detroit. (Photo AP/Carlos Osorio)

Le quart-arrière de Kent State, Dustin Crum, était 11 sur 21 pour 128 verges par la passe, une passe de touché et deux interceptions. Collin Schlee a également réussi une passe de touché dans le match. Schlee a couru pour un de plus.

Dante Cephas a réussi sept attrapés pour 102 verges, menant les Golden Flashes.

Le nord de l’Illinois a pris une avance de 17-0 à la mi-temps et a maintenu son avance tout au long de la seconde mi-temps pour assurer la victoire.

Le quart-arrière du nord de l’Illinois, Rocky Lombardi, réagit envers les fans après avoir marqué sur une course d’un mètre au cours de la première mi-temps contre Kent State, le samedi 4 décembre 2021, à Détroit. (Photo AP/Carlos Osorio)

Il s’agit du premier titre MAC des Huskies depuis 2018 et ce sera probablement leur premier match de bowl depuis cette saison.