Le nord et le sud de l’Europe se heurtent à nouveau en raison de la hausse des prix de l’électricité

02/12/2021 à 11:46 CET

Silvia Martinez

La crise de l’énergie causée par la hausse des prix du gaz n’est pas résolue et les solutions proposées par la Commission européenne continuent d’affronter les Vingt-sept. Pourtant, le ministres de l’énergie de la L’UE tentera à nouveau ce jeudi de se rapprocher des positions lors d’une réunion à Bruxelles. Sur la table deux chemins différents à suivre : celui qu’ils posent Allemagne et huit autres pays L’Europe du Nord, opposée à l’intervention dans la fixation des prix et la réforme des marchés, et celle défendue par l’Espagne et certains pays du sud comme la France et l’Italie, favorables à l’ouverture d’une réflexion de fond sur la réforme du marché de l’électricité et du gaz pour introduire des changements qui profitent à la fois aux opérateurs et aux consommateurs.

« La chose raisonnable, malgré le fait qu’aujourd’hui nous sommes dans deux positions très différentes, c’est que la position de ceux qui pensent que nous devons prendre des décisions de changement est abordée avec respect et qu’elle ne se concentre pas sur un message qui est important mais l’immobilité, qui consiste à vérifier que tous les opérateurs se comportent conformément au marché et à la réglementation européenne. Je crois que personne n’a douté du comportement & rdquor;, a souligné la vice-présidente et ministre de la transition écologique à son arrivée à la réunion, Thérèse Ribera, qui regrette qu’il existe encore un certain nombre de pays d’Europe du Nord qui considèrent que dans la mesure où la crise énergétique ne durera pas longtemps « il vaut mieux ne toucher à rien & rdquor;.

Comme lors des réunions précédentes, les deux parties arrivent à la réunion, prélude au débat que les dirigeants européens tiendront vraisemblablement au sommet de la mi-décembre, avec deux déclarations dans lesquelles elles exposent un diagnostic et des solutions radicalement différents, et qui n’ont pas été n’a pas bougé d’un millimètre depuis la réunion des chefs d’État et de gouvernement en octobre dernier. « Nous partageons l’analyse de la Commission et de l’ACER (Agence de coopération des régulateurs de l’énergie) selon laquelle les causes de la hausse actuelle des prix découlent de la reprise économique mondiale et d’une demande accrue de combustibles fossiles et de facteurs d’approvisionnement », soutient le déclaration signée par Autriche, Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Irlande, Luxembourg, Lettonie et Pays-Bas.

avant nordique

Pour les pays d’Europe du Nord, les mesures au niveau national mentionnées par la Commission européenne dans sa « boîte à outils & rdquor; octobre sont suffisants pour lutter contre l’impact de la hausse des prix à court terme et, bien qu’ils considèrent qu’un bon fonctionnement du marché de l’électricité est crucial, ils comprennent que la réforme du système de prix mettrait en péril la sécurité d’approvisionnement, augmenterait les coûts d’intégration des renouvelables dans la production d’électricité à long terme et fragmenterait le marché de l’électricité en raison de la possibilité de fixer les prix.

« Nous ne pouvons soutenir aucune mesure qui s’écarte des principes de la concurrence dans la conception de notre marché du gaz et de l’électricité. S’écarter de ces principes remettrait en cause une décarbonation rentable de notre système énergétique, mettrait sa rentabilité en péril et menacerait la sécurité d’approvisionnement & rdquor;, préviennent-ils dans un communiqué préalable à la réunion de ce jeudi au cours duquel ils défendent la recherche de solutions dans le cadre réglementaire existant. cadre.

Examen approfondi

C’est tout le contraire qu’ils prétendent Espagne, France et Italie, supporté par Roumanie et Grèce. « Il est difficile d’ignorer l’inquiétude des gouvernements qui représentent plus de 45 % de la population européenne. Sur les 4 grands pays, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, il y en a 3 que nous exigeons que cela soit analysé en profondeur & rdquor;, a affirmé le vice-président à son arrivée à la réunion. « La grande question que nous nous posons est de savoir si la réglementation actuelle est prête à relever des défis comme ceux que nous connaissons déjà. Et donc, nous exigeons, en toute ouverture, qu’elle évolue pour intégrer des réponses à ces défis en protégeant les consommateurs et en reflétant les bénéfices d’une transition énergétique extrêmement importante et aussi extrêmement satisfaisante pour les consommateurs. De nos jours, cet avantage est distancié pour les consommateurs au profit de prix qui ne reflètent pas les coûts réels & rdquor;, a-t-il ajouté.

Les cinq pays du Sud appellent à des changements afin que les consommateurs d’énergie partagent « pleinement les avantages des technologies zéro émission & rdquor ; tout en évitant une volatilité excessive des marchés du gaz naturel. Ils appellent également à une adaptation de la régulation du marché autour des énergies renouvelables, au renforcement de la protection des consommateurs d’électricité et à la promotion des contrats à long terme basés sur les énergies à zéro émission ainsi que des mesures pour améliorer le fonctionnement du marché. gaz.