Le Norvégien Karsten Warholm déchire le maillot après “la plus grande course olympique de tous les temps” alors que l’Américain Rai Benjamin bat le record du monde du 400 m haies mais ne remporte toujours que l’argent à Tokyo 2020

Karsten Warholm a remporté mardi une course de 400 m haies surnommée par le deuxième Rai Benjamin comme la plus grande de l’histoire olympique.

Le Norvégien a effacé son propre record du monde, avec un temps impressionnant de 45,94 secondes pour remporter l’or devant son rival américain.

Warholm a déchiré sa chemise avec plaisir

Incroyablement, Benjamin a également battu le précédent record du monde de 46,70 de plus d’une demi-seconde, mais son 46,17 n’était en quelque sorte que suffisant pour l’argent.

Même la médaillée de bronze Alison Dos Santos du Brésil n’était pas loin du record du monde avec un temps de 46,72 – ce qui aurait été suffisant pour remporter la plupart des courses de 400 m haies de l’histoire – mais il était à des kilomètres de Tokyo.

Benjamin a déclaré: «Si vous m’aviez dit que j’allais courir 46,1 et perdre, je vous aurais probablement battu et vous aurais dit de sortir de ma chambre.

« C’était probablement la meilleure course de l’histoire olympique. Je pense qu’aucune autre course n’est comparable à celle que nous venons de faire.

“C’est indéniable, il n’y a rien que vous puissiez comparer à ce qui vient de se passer là-bas.”

C’est un record qui ne sera probablement pas battu de si tôt

Pour replacer le rythme de 45,94 de Warholm dans son contexte, la course de plat 400m aux Championnats britanniques de l’année dernière – c’est-à-dire sans obstacles – a été remportée en 46,66 secondes.

Le Norvégien a déchiré sa chemise et a haleté d’incrédulité après avoir franchi la ligne d’arrivée et a admis que c’était le plus grand moment de sa vie.

“C’est tellement fou, c’est de loin le plus grand moment de ma vie”, a déclaré le joueur de 25 ans.

“Cela définit tout, toutes les heures que j’y consacre, tout ce pour quoi mon entraîneur a travaillé.

Benjamin a perdu autant malgré l’écrasement du précédent record du monde

« J’en rêve comme un fou, vous dis-je. Je dors toute la nuit dessus. Je passe tout mon temps à y penser, alors juste à mettre cette dernière médaille dans ma collection, c’est complet.

« Je ne peux pas dormir. J’ai passé des milliers d’heures à y penser.

«J’ai eu ce sentiment spécial dans ma poitrine, vous savez quand vous êtes nerveux. Je pensais juste que c’était le sentiment que j’avais quand j’avais six ans. Je n’ai jamais eu ce sentiment depuis que je suis plus âgé, mais hier, je l’ai eu.

