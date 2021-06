Le norvégien Scatec achète 50% du projet solaire de 900 MW d’Acme au Rajasthan

Acme sera le fournisseur clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction dont l’achèvement est prévu en 2022, ajoute le communiqué. L’accord marque l’incursion de Scatec dans l’espace indien des énergies renouvelables et s’attend à ce que le pays « soit un marché clé dans les années à venir ».

L’acteur norvégien des énergies renouvelables Scatec a déclaré jeudi avoir signé un accord avec la société nationale Acme Solar pour une participation de 50% dans les prochains actifs de production d’électricité de 900 mégawatts (MW) de cette dernière au Rajasthan. Bien que les détails financiers de l’accord n’aient pas été divulgués, Scatec a déclaré dans un communiqué que “le projet a un investissement total estimé à 400 millions de dollars (environ 2 921 crores), avec un financement par emprunt à 75 % d’un prêteur public indien”.

Acme sera le fournisseur clé en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction dont l’achèvement est prévu en 2022, ajoute le communiqué. L’accord marque l’incursion de Scatec dans l’espace indien des énergies renouvelables et s’attend à ce que le pays « soit un marché clé dans les années à venir ».

« Nous voyons des opportunités d’offrir diverses solutions à grande échelle dans toutes les technologies en Inde… ainsi qu’en concluant des accords d’achat d’électricité directs avec des acheteurs d’entreprises », a déclaré Raymond Carlsen, PDG de Scatec.

Selon Shailendra Mohan Bebortha, représentant de Scatec Solar en Inde, les actifs comprennent les usines mises en place par les filiales d’Acme – Acme Raisar et Acme Dhaulpur. Les deux filiales avaient cité des tarifs de Rs 2,44/unités dans les deux premières tranches d’enchères menées par la Solar Energy Corporation of India (Seci) en 2018. Acme Raisar avait même demandé la résiliation des PPA pour 300 MW signés avec la Seci parce que d’événements de force majeure tels que l’impact de l’épidémie de coronavirus, les problèmes liés à l’acquisition de terrains et le retard dans la construction du réseau de transport associé. “Actuellement, la question (PPA) est en cours d’examen par le CERC et nous nous attendons à une issue favorable bientôt”, a ajouté Bebortha.

Les experts ont souligné que l’accord est un «gagnant-gagnant» pour les deux sociétés, déclarant que plutôt que d’annuler les PPA, il est préférable de se décharger d’une partie de sa participation pour lever des fonds et terminer les travaux du projet. “Du point de vue de l’acheteur, étant donné que les projets ont subi des retards importants et que la société voulait annuler les PPA, elle obtiendra la propriété partielle des actifs à un prix réduit”, a déclaré un analyste du secteur à FE sous couvert d’anonymat. L’électricité des unités d’Acme, qui ont demandé la résiliation du PPA, devrait être fournie à Delhi, Haryana, Bihar et Puducherry.

