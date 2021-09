le nouveau 007 pourrait être Henry Cavill ou deux autres inattendus – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

La liste restreinte pour se mettre d’accord sur qui sera le remplaçant de Daniel Craig car le nouveau 007 a été divulgué avec un nom évident et dont on parle beaucoup sur la liste, mais avec deux auxquels personne ne s’attendrait peut-être. Le nouveau James Bond pourrait être Henry Cavill comme des milliers de personnes le demandent sur Internet, mais les producteurs et le studio cibleraient également Regé-Jean Page et un acteur un peu plus éloigné du radar nommé George MacKay.

Bien sûr, si vous demandez directement à l’un des responsables de cette saga, ou même à la MGM elle-même, ils sont tous d’accord pour répondre qu’il n’y a toujours pas de discussions à ce sujet et qu’au lieu de cela, toutes leurs énergies sont concentrées sur le licenciement de Daniel Craig comme il le mérite. meilleur. C’est pourquoi Pas le temps de mourir a été retardé à maintes reprises, dans le but de le sortir du stade de la pandémie et d’en faire un énorme succès.

Maintenant qu’un tel résultat est proche, des noms et des suggestions commencent inévitablement à faire surface. Selon des rapports obtenus anonymement de Page Six, il est vrai que les producteurs de Bond se concentrent sur le nouveau film et ne prendront aucune décision avant la fin de l’événement. Cependant, cela ne veut pas dire que des idées, des suggestions et des listes indicatives existent déjà.

La liste de James Bond est dirigée par Henry Cavill, un acteur qui est désormais bien positionné en tant que figure d’action très appréciée du public, malgré ses limites histrioniques. Sa silhouette d’espion britannique désireux de chasser, d’être accompagné d’une demoiselle d’action et de conduire des voitures de luxe, est sans aucun doute une image très attirante.

En revanche, le nom Régé-Jean Page est revenu à plusieurs reprises. Élevé par le contenu britannique et surtout connu du public local, l’acteur a finalement été lancé vers la célébrité massive grâce à son rôle dans la série Bridgerton. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Netflix avait annoncé que l’acteur ne reviendrait pas pour la deuxième saison. Vous êtes occupé à apprendre des gadgets et à coudre des tenues fantaisistes pour votre figurine d’action ?

Enfin, selon le site mentionné, la source révèle que la troisième option et la plus inattendue est l’acteur George MacKay. Peut-être qu’au début son nom ne vous est pas familier, mais vous vous souviendrez probablement de lui si nous mentionnons sa participation à How I Live Now (2011), Captain Fantastic (2016), ou le drame le plus récent de la Première Guerre mondiale, 1917 (2019) de Sam Mendès. Les rapports suggèrent que l’un des producteurs de James Bond, qui a également été impliqué dans le drame de guerre oscarisé, a été le premier à suggérer son nom. L’idée a été acceptée avec plaisir, car soi-disant le siège de la MGM envisage l’idée de faire une sorte de redémarrage de 007, avec un protagoniste plus jeune. McKay est donc le candidat idéal.

Source : CinéPremière