Le nouveau bagarreur de Nickelodeon pourrait obtenir des voix off de personnages à l’avenir

La bagarre des étoiles Nickelodeon semble plutôt prometteur, mais une chose que beaucoup de fans ont remarquée jusqu’à présent est qu’il n’y a pas de voix off de personnage dans le jeu. Vous pouvez entendre les sons des coups de poing et des coups de pied au combat, et même un annonceur, mais vous n’entendrez pas la voix de Bob l’éponge ou les lignes de marque des autres personnages de Nickelodeon.

La bonne nouvelle est que tout cela pourrait changer dans une future mise à jour. S’adressant à Game Informer, le PDG de Ludocity, Joel Nyström, a révélé que l’équipe de développement souhaitait se concentrer sur la création de la “meilleure expérience de jeu possible” pour les “fans de bagarre” et les fans de Nick en premier. Maintenant que cela est réglé, l’équipe va revoir ses options :

“Notre objectif était de créer la meilleure expérience de jeu possible pour les principaux fans de bagarre et les fans de Nickelodeon du monde entier. Ce n’est pas aussi simple à faire qu’on pourrait le penser, et alors que nous continuons à construire la franchise Nick All-Star Brawl, nous allons passer en revue toutes les options, ce qui peut inclure l’ajout de VO sur la route.”

Le PDG a également noté à quel point le jeu compétitif faisait toujours partie du plan de Nickelodeon avec ce combattant – avant même que l’équipe n’ait trouvé un éditeur pour cela. En ce qui concerne le contenu téléchargeable, Nyström a confirmé que la liste de lancement du jeu serait composée de 20 personnages – avec deux autres à ajouter peu de temps après.

Cette prochaine version de Switch arrive le mois prochain le 5 octobre. Le vérifierez-vous ? Dites-nous ci-dessous.