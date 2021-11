Le nouveau bandeau anti-transpiration Apple Watch de Twelve South ne fonctionne pas avec toutes les montres

L’une des caractéristiques déterminantes de l’Apple Watch est le grand nombre de bracelets que vous pouvez acheter pour l’adapter à vos besoins et à votre style. Cela peut être particulièrement utile pour les entraînements. Vous ne voudrez peut-être pas porter un bracelet en cuir pendant une longue course, mais vous pouvez facilement échanger des bracelets faits d’autres matériaux qui résistent mieux à la transpiration. Si vous recherchiez un bandeau anti-transpiration complet au poignet à utiliser avec votre Apple Watch, le fabricant d’accessoires Twelve South vous propose désormais l’ActionBand pour Apple Watch.

L’ActionBand est un bracelet en coton éponge qui repose bien sur votre poignet et possède un cadre pour que vous puissiez l’insérer dans la partie montre de votre Apple Watch. Le cadre est conçu de manière à vous permettre d’accéder à la couronne numérique et au bouton latéral de la montre, de sorte que vous n’aurez pas à vous fier entièrement à l’écran tactile si vous devez naviguer autour de votre montre tout en vous entraînant. Pour nettoyer une paire de bandeaux (lorsque vous achetez l’ActionBand, vous en obtenez un avec un berceau Apple Watch et un sans), Twelve South dit que vous pouvez simplement les jeter dans la machine à laver.

Bien que l’ActionBand semble bien conçu et confortable, si vous n’êtes pas déjà quelqu’un qui utilise des bandeaux absorbants, je ne sais pas s’il vaut la peine de l’acheter. D’après mon expérience, le Sport Band standard d’Apple est déjà assez confortable pour les longues séances d’entraînement, donc passer à un bandeau anti-transpiration n’aurait aucun avantage pour moi là-bas. Je dirais que le Sport Band est plus facile à nettoyer que l’ActionBand ; il suffit de le passer sous un peu d’eau. Et si j’utilisais l’ActionBand pendant que je faisais du yoga, je craindrais que les bandeaux absorbants ne rendent les poses où je dois saisir mon poignet plus difficiles.

L’ActionBand a également un gros problème : contrairement aux propres bracelets de montre d’Apple, l’ActionBand n’est pas compatible avec toutes les Apple Watch. À l’heure actuelle, seules les Apple Watch Series 4, 5, 6 et SE peuvent être insérées dans l’ActionBand, bien que Twelve South affirme que la compatibilité Apple Watch Series 7 est « bientôt ». Malheureusement, l’Apple Watch Series 3 n’est pas du tout compatible avec l’ActionBand, ce qui signifie vraisemblablement que les anciens modèles avec un design largement similaire ne le sont pas non plus.

Si vous êtes intéressé par l’ActionBand, vous pouvez en acheter un maintenant pour 30 $ sur le site Web de Twelve South.