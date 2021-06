Le nouveau bassiste de Nightwish explique comment il a atterri en concert

SOLEIL D’HIVER‘s Jukka Koskinen a parlé à Kaaos TV de son nouveau concert en tant que bassiste de session pour SOUHAITE NUITla prochaine tournée mondiale de , en soutien à la “Humain. :II: Nature.” album.

Koskinen rejoint SOUHAITE NUIT en remplacement de Marco Hietala, qui a annoncé son départ de SOUHAITE NUIT en janvier, expliquant dans un communiqué qu’il n’avait “pas pu se sentir validé par cette vie depuis plusieurs années maintenant”.

Parlant de la façon dont il a décroché le SOUHAITE NUIT travail, Koskinen dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était il y a quelques mois. J’ai reçu un appel téléphonique du SOUHAITE NUIT camp et on me demandait si je serais intéressé [in] la position du bassiste par rapport à ce qui s’est passé, que Marco a quitté le groupe. Et, bien sûr, évidemment, quand j’ai reçu cet appel téléphonique, j’ai pensé que c’était du genre “Woah”. En tant qu’étranger, évidemment, je ne pouvais pas penser que, surtout dans SOUHAITE NUIT, je ne pouvais même pas imaginer que ce genre de chose puisse arriver. Mais, bien sûr, la vie est la vie. Et, oui, absolument, j’ai tout de suite, bien sûr, dit que oui, certainement, je serais intéressé. j’ai toujours écouté SOUHAITE NUIT; J’ai toujours beaucoup aimé leur musique. [It’s] musique très émouvante. C’était il y a quelques mois. Et puis nous avons fait quelques arrangements. Il y a environ deux mois, j’étais en Finlande pour pratiquer. J’ai eu une rencontre. Nous avons également eu une rencontre auparavant, mais une autre au cours de laquelle nous nous sommes entraînés ensemble pour la première fois pour voir comment, en termes de jeu, la chimie se déroulait et pour apprendre à mieux se connaître. En quelque sorte [like] une audition — évidemment, bien sûr. N’importe quel groupe qui trouverait de nouveaux gars à venir, vous auriez besoin de ces choses. Je ferais la même chose si j’étais de l’autre côté de la table, si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, tout s’est bien passé. Après l’audition, tout s’est très bien passé et les gars ont dit : “Tu es là.” Et qu’est-ce que j’ai dit de plus qu’avec le sourire le plus heureux, j’ai dit en retour [to them], ‘J’en suis.’ Mais nous parlons, bien sûr, en tant que musicien de session maintenant pour le prochain ‘Humain. :II: Nature.’ visiter.”

On lui a demandé s’il avait déjà joué SOUHAITE NUIT chansons du passé, Jukka dit : “Non, je n’avais pas joué [any of that material]. j’ai écouté SOUHAITE NUIT depuis le début Spinefarm jours, quand ils étaient [signed to the label] – [1998’s] ‘Né de l’océan’; peut-être de ça [album] À partir de. Du point de vue musical, j’ai joué dans le passé avec quelques genres, comme, pas similaires, mais peut-être ce style ou genre de musique dans le passé. Mais je n’ai jamais joué SOUHAITE NUIT musique. C’était un peu comme, du point de vue d’un joueur, je ne pouvais pas croire que quand j’ai commencé à pratiquer les chansons, ou à les essayer avant même que tout soit réglé, j’ai juste pensé que j’allais l’essayer, c’est juste senti que mon style de jeu était quelque chose qui correspondait vraiment à cela – j’ai eu ce sentiment. Et c’était vraiment, vraiment, bien sûr, génial de voir ensuite, d’entendre les autres gars – ils m’ont essentiellement dit que “c’est comme si vous aviez toujours joué de la basse ici”. C’était très naturel.”

Koskinen a fait ses débuts en direct avec SOUHAITE NUIT le week-end dernier au premier des deux concerts interactifs du groupe “Une soirée avec Nightwish dans un monde virtuel” expériences de concert qui ont donné le coup d’envoi “Humain. :II: Nature.” Cours. SOUHAITE NUIT joué dans une taverne appelée “The Islanders Arms” construite dans un monde virtuel pendant deux nuits – le vendredi 28 mai et le samedi 29 mai. Les deux nuits, les fans ont assisté à une performance d’une heure et demie, en écoutant des chansons vivre de “Humain. :II: Nature.” Pour la toute première fois. Ces deux soirées avaient leurs propres setlists légèrement différentes.

Le mois dernier, SOUHAITE NUIT claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen dit que HietalaLa décision de quitter le groupe “a été un peu une surprise”. Il a ajouté: “C’était une pilule vraiment difficile à avaler. Et pendant quelques jours, j’étais en fait assez confiant qu’il n’y avait pas de retour, que c’était ça. Je me souviens avoir parlé à Emppu [Vuorinen], le guitariste, et nous nous sommes dit : “Tu penses que c’est ça ?” ‘Ouais, je pense que c’est ça.’ Je veux dire, ça suffit. Il s’est passé tellement de choses dans le passé. Quelque chose qui a brisé le dos du chameau, comme on dit. Puis, après un certain temps – quelques jours – nous avons commencé à penser que cela faisait 25 ans, avec tellement de rebondissements aussi, que ce n’était pas la bonne façon d’y mettre fin. »

Tuomas élaboré sur SOUHAITE NUIT‘s pour continuer, en disant: “Je pense que nous avons encore quelque chose à donner, et c’est le point principal. La musique est toujours là. Nous avons senti qu’il y avait encore tellement de musique qui doit sortir de ce groupe que, ‘ D’accord, essayons encore une fois. Et puis trouver le nouveau bassiste a été vraiment facile.”

Il a ajouté: “Ce n’est pas comme si nous faisions cela simplement parce que nous devons le faire et qu’il n’y a rien d’autre à faire. Sur le plan personnel, je pense qu’il y a encore tellement d’histoires et de mélodies que je veux partager avec le monde avec une seule formation ou un autre, c’est pourquoi vous voulez continuer et continuer.

“Je l’ai dit un million de fois, qu’un changement de line-up est le vampire énergétique ultime, et c’est ce que cela a vraiment ressenti et cela continue de ressentir.”

“Humain. :II: Nature.” a été publié en avril 2020. La suite de 2015 “Les formes infinies les plus belles”, “Humain. :II: Nature.” est un double album contenant neuf titres sur le CD principal et un long titre, divisé en huit chapitres, sur le CD 2.