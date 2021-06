Le nouveau bébé du prince Harry et de Meghan « attendu pour l’anniversaire du prince Philip » .

On dit que Harry et Meghan envisagent le nom «Pip» d’après Philip (Photo: .)

Selon certaines informations, la nouvelle petite fille du prince Harry et de Meghan est attendue pour l’anniversaire de son arrière-grand-père, le prince Philip.

Le nouveau-né est apparemment attendu la semaine prochaine le 10 juin, le même jour que feu le duc d’Édimbourg aurait eu 100 ans.

Citant des sources aux États-Unis, The Sun a également rapporté que le couple envisageait d’appeler leur enfant « Pip » en hommage à Philip, décédé en avril.

Harry et Meghan ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant le jour de la Saint-Valentin et ont confirmé à l’animatrice de l’émission de discussion américaine Oprah Winfrey qu’elle serait une fille. Auparavant, ils avaient seulement dit que le bébé était attendu “au cours de l’été”.

Mais une source a confirmé au Sun que le couple avait reçu une date d’arrivée poignante.

Ils ont dit: “Le bébé est attendu pour l’anniversaire de Philip et ce serait si spécial qu’elle vienne à ce moment-là.

« Cela, et la nommer Pip serait une belle façon de rendre hommage à Philip.

“Harry a discuté de la date d’échéance et des noms possibles avec ses amis proches et ils en parlent assez ouvertement maintenant que ça approche.”

Les autres noms qui seraient en lice sont Lily, d’après le surnom de la reine Lilibet, et Diana.

Harry était proche de son grand-père et l’appelait “une légende de la plaisanterie” dans un hommage après la mort du duc.

Il est rentré au Royaume-Uni depuis son domicile de LA pour assister aux funérailles malgré les tensions avec le reste de la famille au sujet de sa décision de démissionner en tant que royal senior.

Harry a critiqué plusieurs membres de la famille tout en parlant ouvertement de son passage dans «l’entreprise», mais a toujours souligné sa proximité avec ses grands-parents.

Lui et son fils Archie, deux ans, ont tenu des appels vidéo réguliers avec la reine tout au long de la pandémie, bien qu’ils soient maintenant de différents côtés de l’Atlantique.

Deux jeunes membres de la famille royale ont déjà été nommés d’après le regretté duc. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont ​​nommé leur enfant August Philip Hawke Brooksbank en février tandis que Mike et Zara Tindall ont choisi d’appeler leur troisième enfant Lucas Philip Tindall en mars.

Philip lui-même n’a jamais eu la chance de rencontrer l’un ou l’autre bébé en raison des restrictions sur les coronavirus en place à l’époque.

Le nouveau statut de Harry et Meghan en dehors de la famille royale signifie qu’ils ne seront pas liés par la tradition en ce qui concerne le nouveau-né.

Habituellement, les nouvelles naissances dans la famille sont annoncées via un bulletin placé sur un chevalet à l’extérieur de Buckingham Palace, signé par l’équipe médicale.

Ces dernières années, les nouveaux parents ont également pris l’habitude de présenter leur enfant aux médias du monde entier sur les marches de l’hôpital.

La dernière fois, Harry et Meghan ont plutôt choisi d’organiser une séance photo au château de Windsor, mais il est très peu probable que le couple soucieux de sa vie privée fasse quelque chose de similaire cette fois-ci.

