Le nouveau best-seller de POCO est déjà proposé : 5G et pantalon pour seulement 224 euros | La technologie

POCO continue d’étoffer son catalogue, et il le fait en misant sur des prix au moins aussi compétitifs que ceux de realme et Xiaomi, sinon plus.

Il y a un nouveau mobile POCO à vendre et c’est encore une fois l’un des grands candidats pour dominer l’entrée de gamme dans les mois à venir, d’autant plus que ses fonctionnalités sont bien au dessus de son prix.

Nous parlons du POCO M4 Pro, que nous avons pu analyser en profondeur et qui offre des fonctionnalités de premier ordre à un prix surprenant de seulement 259 euros, bien que vous puissiez l’acheter un peu moins cher grâce à l’offre d’AliExpress Plaza, ce qui le laisse à 224 euros.

Plaza a la livraison depuis l’Espagne sur toutes vos commandes, et cela signifie qu’en seulement 2-3 jours, vous aurez votre achat à la maison, en plus de vous épargner le passage à la douane et d’avoir la TVA déjà incluse dans le prix de vente.

Avec une connexion 5G et un excellent écran, le nouveau mobile de POCO deviendra l’un des meilleurs téléphones bon marché pour 2022.

Par exemple, Il a une connectivité 5G, ce que pour l’instant tous les mobiles autour de 200 euros ne peuvent pas dire. Non seulement cela, mais il dispose également d’un écran spectaculaire, avec un rafraîchissement de 90 Hz, une résolution Full HD + et pas moins de 6,6 « en taille.

D’autres éléments sont à noter, comme le Puce NFC pour les paiements mobiles ou les excellentes performances de son processeur, un Mediatek Dimensity 810 qui permet non seulement la 5G, mais aussi une charge rapide à 33W.

Nous avons pu prouver tout cela et plus encore dans son examen, ce qui nous laisse un excellent goût dans la bouche dans pratiquement toutes les sections, notamment en raison de la fluidité et de la vitesse avec laquelle ils fonctionnent, ce qui le distingue des autres mobiles bon marché. .

Avec cet ensemble de fonctionnalités, le POCO M4 Pro a tout pour être un best-seller, comme l’ont été pratiquement tous les mobiles que cette firme asiatique a mis en vente en 2021.

Désormais totalement indépendant de Xiaomi, il veut rivaliser face à face avec n’importe quel géant en tirant le meilleur rapport qualité-prix de ses téléphones, et la vérité est qu’il y parvient, avec certains des meilleurs mobiles non-Xiaomi à bas prix. du moment.

