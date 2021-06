Le nouveau « black-out » d’Internet montre la fragilité des moyens de paiement électronique

in

Une fois de plus, la fragilité du système s’est révélée cette semaine avec la chute de milliers de pages Internet telles que PayPal, Amazon, Twitch, Reddit, ‘The New York Times’, ‘Financial Times’, ‘Le Monde’, Spotify, ainsi que le site Web du gouvernement britannique, entre autres.

Ce nouveau black-out intervient après la chute des principales plateformes sociales dans de nombreux pays en mars, dans certaines zones jusqu’à plus de 14 heures, ou un incendie dans l’un des principaux centres de stockage européens pour données à Strasbourg compromettre la sécurité et la possibilité de continuer à opérer sur de nombreux sites Web, le commerce électronique et un large éventail d’entreprises numériques.

Après ces nouveaux incidents, les experts soulignent l’importance de maintenir des systèmes hybrides qui combinent le physique et le virtuel sans donner la prédominance à l’un ou à l’autre en raison de l’impact important qu’ils peuvent avoir dans des domaines tels que la finance. La guerre actuelle contre les espèces contribue à une dépendance excessive des systèmes de paiement numérique qui, comme cela a été démontré à plusieurs reprises, présentent des défaillances et des insécurités dans leurs systèmes.

C’est ce que constate également la population qui préfère aller au cash en période de crise ou d’incertitude, comme le révèle l’augmentation des liquidités en circulation de 11% en 2020 par rapport à 2019, selon le Banque centrale européenne (BCE).

La coexistence des méthodes numériques avec la monnaie physique, telle que prônée par le Banque d’Espagne, se renforce surtout lorsque les technologies continuent de montrer des vulnérabilités et que l’argent liquide maintient la préférence du public et continue de figurer dans la grande majorité des transactions dans la zone euro.