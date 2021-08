Le nouveau Blue Beetle de DC vient de confirmer le rôle avec un joli post

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La franchise de films cinématographiques de DC ne cesse de croître avec de nouveaux films comme The Suicide Squad qui se dirigent vers les cinémas et d’autres comme Aquaman et le royaume perdu actuellement en production. Il existe également un certain nombre d’autres films en début de développement tels que Batgirl et Blue Beetle. Les deux films, qui sont en préparation depuis un certain temps, progressent enfin, et la star de Cobra Kai, Xolo Maridueña, serait en pourparlers pour jouer Blue Beetle cette semaine. Maintenant, l’acteur en devenir a apparemment confirmé son casting à l’aide d’un joli post.