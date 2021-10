Le nouveau Bob de Selena Gomez pourrait inspirer votre prochaine visite au salon

Lorsque vous êtes prêt, venez voir Selena Gomez‘s fabuleux nouveau’ faire.

La chanteuse de 29 ans a fait ses débuts avec un beau bob sur TikTok le lundi 18 octobre. En plus de donner aux fans un aperçu de ses cheveux, Gomez – qui berçait auparavant des mèches plus longues – les a invités à la rejoindre le 19 octobre pour un regarder la soirée du dernier épisode de son émission Only Murders in the Building, qu’elle a produite et jouée par la direction avec Steve Martin et Martin court.

Inutile de dire que les adeptes ne pouvaient pas en avoir assez de la côtelette. « Tu es si belle avec les cheveux courts SELENA », a écrit l’un d’eux. A ajouté un autre, « J’AIME LES CHEVEUX OMG.

Pour certains, la coupe les a ramenés à 2017, lorsque Gomez arborait un look similaire. Bien sûr, la star de « Wolves » a joué avec un certain nombre de couleurs et de longueurs de cheveux différentes au fil des ans, allant des longues vagues brunes aux styles blonds courts.

« Alors récemment, je suis devenue blonde et j’ai passé le meilleur moment », a-t-elle déclaré à Vogue le mois dernier. « Je pense que je suis définitivement plus un personnage quand je suis blonde. J’avais l’impression que je pouvais faire des looks fous avec mes cheveux, je pouvais, vous savez, essayer de nouvelles choses avec mon maquillage et c’était tellement amusant. Je Je pense que pendant un moment, c’était difficile à suivre. Mais oui, je ne sais pas, je me sentais tellement cool et nerveux, et c’était juste une phase entière que j’ai traversée. Honnêtement, ça me manque, je Je ne vais pas mentir. La blonde Selena n’est pas partie pour toujours. «