Le nouveau bouclier controversé de l’Inter Milan

30/03/2021 à 12:14 CEST

Ces dernières années, il y a une tendance à renouveler les boucliers des meilleures tenues de la planète. La Juventus, Manchester City, en Espagne également l’Atlético de Madrid et quelques autres, sont ceux qui ont opté pour ce renouvellement. Nombreux sont ceux qui sont en désaccord, en particulier, dans la grande majorité des cas, en raison de la similitude entre tous, perdant ainsi l’essence de chaque emblème. Le dernier à le faire était à l’Inter Milan, qui a présenté ce mardi son nouveau design.

Une nouvelle version où la simplicité prévaut. Les « neroazurros » ont simplifié leur bouclier précédent, en plaçant simplement un I au milieu d’un M, le tout dans une sphère blanche en phases, qui à son tour est entourée d’un autre cercle noir. Les initiales précédemment gravées, le F et le C, disparaissent.

L’idée des propriétaires d’Inter avec cette marque plus stylisée, c’est se développer et trouver de nouveaux investisseurs.

Ils l’ont annoncé via leur réseau social Twitter, avec un message qui accompagne l’image du bouclier: « MON NOM EST MON HISTOIRE. IM FC INTERNATIONAL MILAN.«

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

IM FC INTERNAZIONALE MILANO. # IMnter pic.twitter.com/Vxambs2htM – Inter (@Inter) 30 mars 2021

Les critiques du nouveau design n’ont pas tardé à venir et, nombreux sont ceux qui le comparent à d’autres bannières utilisées par, même, un ancien footballeur interiste. Il s’agit de Mauro Icardi, désormais dans les rangs du PSG, mais jusqu’à il n’y a pas longtemps, une référence en attaque et capitaine du club, même si cette reconnaissance lui a été enlevée en 2019. L’accord entre les initiales des deux et un dessin sans grandes caractéristiques les rend pratiquement identiques.

Instagram de Mauro Icardi, attaquant du PSG

| @mauroicardi