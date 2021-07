Le nouveau bracelet de sport realme Band 2 peut être vu en détail dans une vidéo | La technologie

Une vidéo a divulgué le design du nouveau bracelet de sport que realme prépare, il arriverait avec le nom de Realme Band 6 et son design serait continu avec les générations passées.

Les bracelets de sport sont plus que des accessoires recommandés pour tout utilisateur à la recherche d’un appareil à porter au poignet et capable de compter les pas, de mesurer le sommeil et les séances d’exercice. L’essor de ces appareils est, en partie, grâce à leur prix.

Et, est-ce que des marques comme Xiaomi, Huawei et maintenant ont vraiment rendu ce type d’équipement abordable pour le grand public. En ayant un prix compétitif, les utilisateurs peuvent choisir un bracelet de sport sans avoir à laisser des centaines d’euros.

Xiaomi a son Mi Band 6, un bracelet qui a traversé plusieurs générations et qui a un parcours plus que reconnu. Mais ce n’est pas le seul, Huawei a des options intéressantes et il me semble vraiment qu’il veut aller beaucoup plus loin dans ce secteur et manger le toast avec le reste des entreprises.

La dernière nouvelle qui a été révélée à propos de Realme est qu’il préparerait un Realme Band 6, ce serait son bracelet de sport destiné à rivaliser avec le Xiaomi Mi Band 6. Pour tenter de voler le trône au bracelet de sport majoritaire, il pourrait venir avec un écran de 1,4 pouces.

Concernant le design général du bracelet, ce qui est attendu, c’est qu’il aura un format similaire à celui de la génération précédente. L’avant serait rectangulaire avec des bords arrondis, tandis que l’arrière serait plat et stockerait les capteurs de mesure..

Le format du bracelet serait bien plus élégant que celui de Xiaomi dans son produit de la même catégorie. La chose intéressante serait de voir ce qu’il propose pour se différencier du reste de la concurrence. Bien qu’il soit très probable qu’il ait suffisamment d’autonomie pour deux semaines d’utilisation.

Il n’y a pas plus de détails sur le realme Band 2, la société n’a fait aucun commentaire concernant ce bracelet. La date de lancement ou de présentation n’est toujours pas claire, même si la seule chose sur laquelle nous sommes clairs est que s’il y a des fuites, c’est parce qu’il y a quelque chose là-bas.

La seule chose que nous pouvons faire est d’être attentif aux actualités de realme, afin de vérifier si le bracelet est en développement et si c’est le cas, attendre qu’il arrive dans notre pays pour pouvoir le tester et vous raconter notre expérience.