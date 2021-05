Le nouveau brevet de VeChain pourrait aider à compenser les émissions de carbone

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

VeChain Global Technology a déposé une demande de brevet auprès de l’Office fédéral américain des brevets et des marques (USPTO). Déposée le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement demande des méthodes, des appareils, des nœuds blockchain et un système d’enregistrement carbone et commerce, selon le document publié par l’agence.

Le brevet a été attribué à Jianliang Gu, Xinli Tian et Ziheng Zhou, directeur technique (CTO) de VeChain. L’article décrit la méthode d’obtention de données liées au comportement du carbone dans différents objets, puis de conversion de ces données en données de carbone correspondantes. Par la suite, les informations seront stockées sur une plate-forme basée sur la blockchain pour un trading ultérieur en tant que transaction.

Par exemple, un véhicule électrique avec une identification unique pourrait fournir des données sur la quantité d’énergie électrique consommée. Ces données pourraient être comparées à celles d’un véhicule à moteur thermique pour déterminer une “quantité d’émission de carbone de référence” (BE). Avec un contrat intelligent qui fonctionne sur la plateforme blockchain, le propriétaire du véhicule peut être incité à maintenir son BE en dessous de la moyenne pour recevoir un crédit attaché à son identification:

(…) Crédit carbone et identification unique de la blockchain en tant que transaction blockchain; recevoir, au nœud blockchain, une demande de transaction pour acheter un bien ou un service avec le crédit carbone; et exécuter, avec le au moins un contrat intelligent, une transaction blockchain en fonction de la demande.

La valeur d’émission de carbone sera écrite sous forme de valeur de hachage en effectuant une opération de hachage. Le hachage sera transmis à la blockchain et au stockage sécurisé, comme le décrit le document, en ajoutant ce qui suit:

Les données d’utilisation sont collectées par un capteur IoT couplé de manière opérationnelle au véhicule électrique et transmises au nœud de blockchain via un dispositif informatique situé dans le véhicule électrique.

L’engagement de VeChain à réduire les émissions de carbone

Le document soumis à l’USPTO indique que les gaz à effet de serre sont la principale cause du réchauffement climatique. Par conséquent, VeChain Global Technology a conçu cette méthode pour mettre en œuvre la «technologie d’émission de carbone».

Le mécanisme tentera également de fournir une plate-forme polyvalente fiable et infalsifiable permettant aux entreprises de stocker leurs données d’émissions de carbone. Cela réduit la «confusion» dans les enregistrements carbone sans l’intervention d’un tiers. La demande de brevet revendique ce qui suit:

Avec les solutions de cette divulgation, un enregistrement sécurisé et crédible des données sur le carbone peut être obtenu. En outre, sur la base de certains aspects de cette divulgation, une mise en œuvre et un enregistrement sûrs et crédibles du commerce du carbone peuvent être obtenus.

Au moment de la rédaction de cet article, l’EFP se négocie à 0,21 $ avec une perte de 2,7% sur le graphique journalier. Sur le graphique hebdomadaire et mensuel, l’EFP a un bénéfice de 23,9% et 125%. Les détenteurs devraient regarder une bougie se fermer au-dessus de 0,22 $, cela pourrait conduire à plus de gains et à une cassure vers la découverte des prix.

L’EFP sur un rallye impressionnant sur le graphique mensuel. Source: VETUSDT Tradingview