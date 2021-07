Le nouveau bug de l’iPhone désactive le Wi-Fi et la réinitialisation des paramètres réseau ne résout pas le problème | La technologie

Les iPhones ont un nouveau bug qui est capable de désactiver complètement la connectivité Wi-Fi et de forcer les utilisateurs à essayer des options vraiment compliquées pour retrouver la connectivité.

Les bogues dans iOS et Android sont tout à fait normaux, mais il existe toujours des catégories de gravité et le dernier bogue iOS peut être considéré comme important. Ceux de Cupertino ont des problèmes et des erreurs dans les connexions Wi-Fi depuis un certain temps. Dans le passé, nous avons vu que cette connexion était affectée par de curieuses erreurs.

Ces erreurs provenaient de la connexion à des réseaux avec des noms étranges, tels que “% p% s% s% s% s% n”. Si nous nous connections à ce réseau, le Wi-Fi de l’iPhone était désactivé et ne nous permettait pas de nous connecter à d’autres réseaux. Allez, la fonctionnalité Wi-Fi du mobile a dit au revoir et il a fallu réinitialiser les paramètres réseau pour régler la situation.

Vous pouvez désactiver définitivement le WiFI de n’importe quel appareil iOS en hébergeant un réseau Wi-Fi public nommé% secretclub% powerLa réinitialisation des paramètres réseau n’est pas garantie pour restaurer la fonctionnalité. # Infosec # 0day – Carl Schou (@vm_call) 4 juillet 2021

Ce qui se passe, c’est que le nouveau bug de l’iPhone laisse la fonctionnalité Wi-Fi sans et même si les paramètres réseau sont réinitialisés, cette fonctionnalité ne fonctionne plus. Contrairement au bug précédent, il n’est désormais plus nécessaire de se connecter à un réseau Wi-Fi. La cause de cette erreur est de créer un point d’accès public et de l’appeler “% secretclub% power”.

C’est vrai que faire ça, c’est jouer un peu avec la chance, mais c’est ce qu’a fait un utilisateur de Twitter et qui est sans Wi-Fi depuis longtemps. En fait, il commente lui-même que la réinitialisation des paramètres réseau et le redémarrage de l’iPhone n’ont pas fonctionné pour lui permettre de récupérer la connectivité Wi-Fi. Vous n’avez pas essayé de réinitialiser complètement le terminal, de sorte que la solution est toujours en suspens.

La solution qu’il a trouvée a été de modifier manuellement une sauvegarde iPhone et de supprimer les entrées malveillantes des réseaux connus. Allez, un travail avancé et à la portée de peu d’utilisateurs. En fait, le problème est que ce bug peut être utilisé par les utilisateurs avancés pour supprimer la connexion Wi-Fi des appareils iPhone.

Il s’agit d’une brèche de sécurité majeure qui peut amener de nombreux utilisateurs à se casser la tête en essayant de la réparer. Apple pour le moment n’a fait aucun commentaire et semble inconscient du problème du Wi-Fi dans ses terminaux, bien que On s’attend à ce qu’ils travaillent sur une solution qui pourrait prendre la forme d’une mise à jour pour leurs appareils.