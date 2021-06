Le nouveau Captain America Anthony Mackie a des pensées émoussées sur les fans de Marvel qui expédient le Bucky de Sam et Sebastian Stan

Anthony Mackie avait raison de dire aux téléspectateurs de transformer une véritable amitié masculine en quelque chose de plus salace. Compte tenu de la façon dont Sam et Bucky ont commencé la série Disney +, cette idée semblait plus fausse. Bien que les personnages d’expédition puissent être innocents, certaines expéditions peuvent devenir toxiques et inutiles. Même à la fin de The Falcon and the Winter Soldier, Sam et Bucky étaient encore en train de découvrir leur nouvelle amitié. L’acteur a traité un problème similaire en jouant dans Altered Carbon de Netflix. Donc, aucune manigance de Sam et Bucky ne se passe, selon Mackie.