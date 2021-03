Lorsque John Walker (Wyatt Russell) a fait ses débuts en tant que nouveau Captain America sur Marvel’s The Falcon and the Winter Soldier, le public, ainsi que Sam et Bucky, se sont demandé la même chose: qui est ce gars et que fait-il avec Cap’s protéger?

Le duo charmant et chamailleur de Sam et Bucky a été rapidement uni par leur dégoût et leur méfiance partagés envers Walker, qui incarne parfaitement l’arrogance décontractée d’un homme blanc qui n’a jamais été défié. C’est une arrogance qui fait écho à la marée montante d’hommes blancs furieux qui ont voté pour Donald Trump et ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole. C’est la même arrogance que vous entendez tous les jours de la part des membres du Congrès républicains et des fidèles du 2e amendement.

Les gens ont rapidement compris les vibrations de Walker, et bientôt ce mème a commencé à apparaître sur notre chronologie du capitaine Broseph étant un d-bag arrogant. C’est le mariage parfait d’un personnage facilement détestable avec un type trop familier de type en ligne. Le gars qui donne son avis sans que personne ne le demande, qui agit en premier et se met sur la défensive plus tard. Le gars qui refuse de reconnaître son propre privilège en le brandissant comme une arme. Le gars qui utilise le mot «cuck» sans ironie. Il a peut-être une grande estime de lui-même, mais nous savons tous que cela ne se compare tout simplement pas au roi réveillé Steve Rogers.

«Je dois entendre les deux côtés…» https://t.co/a8u6uQ4dUA pic.twitter.com/s48gctnuqc – TASK Leader du culte invincible #StopAsianHate (@UpToTASK) 29 mars 2021

#JohnWalker utilise le terme «mouton» sans ironie. pic.twitter.com/SsArVMD01e – Christopher Romijn-Stamos 😷 (@funkolivier) 30 mars 2021

Rogue One est le meilleur film de Star Wars !! … Attendez, qui est jyn erso? #Starwars #usagent #JohnWalker pic.twitter.com/tLvkAKuYro – K-150 (@ doublek1419) 30 mars 2021

«Allez les gars, pas TOUS les flics» #JohnWalker pic.twitter.com/xBcQ0wH1RK – Mars a besoin de Snickers (@MikkiHereEgo) 30 mars 2021

«Les gars, tout va bien. J’ai un ami noir. »# Johnwalker pic.twitter.com/QuKsX0NSwO – UkeLahay (@HonoraryGL) 30 mars 2021

«Alita: Battle Angel est bien meilleure que Captain Marvel» – # JohnWalker https://t.co/txm1xSbWUl pic.twitter.com/9pyCyC38vr – 🇵🇷 M3Writer🇺🇸 (@ M3Writer) 29 mars 2021

#JohnWalker pense que Captain Marvel devrait sourire davantage. https://t.co/eFNlSoMV1K – TASK Leader du culte invincible #StopAsianHate (@UpToTASK) 29 mars 2021

Comme tous les meilleurs mèmes, celui-ci est enraciné dans la vérité. John Walker n’est pas bon et trop arrogant pour se rendre compte à quel point il n’est pas préparé à se faire appeler Captain America. En attendant, nous continuerons à profiter de ces mèmes.

(image: Marvel Studios / Disney +)

PRIORITÉS, les gens. Un site de vaccination COVID-19 dans le nord de la Californie ferme pendant deux jours pour accueillir un événement d’animation. (via l’abeille de Sacramento) Le musée des sciences de Boston rend hommage à Leonard Nimoy avec une statue de salut Vulcain. (via Nerdist) Armie Hammer a chuté de Billion Dollar Spy après des allégations d’agression sexuelle. (via Variety) Wubba lubba dub dub! Rick et Morty sort leur bande-annonce de la saison 5!

Amanda Seyfried incarnera l’arnaqueur Theranos Elizabeth Holmes dans The Dropout après que Kate McKinnon ait abandonné. (via Variety) BRB déménage ses bureaux dans cette maison funéraire gothique effrayante à Baltimore. (via Slate) Bien essayé, Dr Birx. Vous êtes toujours complice. (via The Daily Beast) Voici une plongée en profondeur dans les acteurs de personnages asiatiques. (via Vulture) Joyeux anniversaire à la chanteuse emblématique Tracy Chapman!

J’espère que vous passez un bon mardi, Mary Suevians!

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]