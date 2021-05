Le nouveau Captain America Sam Wilson a presque reçu une capacité incroyablement impressionnante dans le faucon et le soldat de l’hiver

Dans son entretien avec ., Eric Leven a révélé que lui et ses collaborateurs avaient presque donné aux ailes la possibilité d’attraper et de lancer le bouclier. En toute honnêteté, cela semble être une idée plutôt cool et serait un bon moyen de combiner les compétences de Sam en tant que Falcon avec ses capacités en tant que Captain America. Mais pour moi, voir les ailes lancer le bouclier a peut-être été un peu gênant ou un dessin animé. Citer quelque chose comme étant irréaliste dans le MCU semble certes un peu hypocrite mais, hé, il doit y avoir une sorte de ligne… n’est-ce pas?