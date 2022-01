Le nouveau capteur à 40 $ de Ring vous alerte lorsque quelqu’un brise votre porte vitrée

Ring fabrique déjà certains des meilleurs systèmes de sécurité domestique intelligents du marché, tels que le système d’alarme Ring de deuxième génération. La société appartenant à Amazon étend sa gamme de produits avec un nouveau capteur qui vous avertira s’il détecte le bruit d’un éclat de verre dans votre maison.

Le capteur de bris de verre Ring Alarm est une petite rondelle qui détecte les bris de verre jusqu’à 25 pieds de distance, a déclaré la société. Le capteur utilise l’intelligence artificielle pour distinguer les véritables événements de bris de verre des fausses alarmes comme les sons similaires des films de John Wick.

Il est compatible à la fois avec Ring Alarm et Alarm Pro, et il complète les capteurs de contact et les détecteurs de mouvement de la gamme de sécurité domestique. Cependant, Ring n’est pas la première entreprise à offrir cette capacité ; Nest Doorbell de Google peut déjà vous avertir en cas de bris de verre avec Nest Aware.

Lorsque le capteur détecte une fenêtre brisée, par exemple, vous recevez une notification sur votre application Ring, vous permettant de prendre les mesures appropriées. Si vous avez un abonnement Ring Protect Pro, vous pouvez également configurer les paramètres pour qu’un professionnel de la surveillance vous appelle ou activer automatiquement une sirène Ring Alarm.

Bien entendu, l’abonnement Protect Pro est facultatif et coûte 3 $ par mois ou 30 $ par an pour chaque appareil. Cependant, il ne fait jamais de mal d’être très prudent.

La rondelle peut être facilement montée sur un mur, un plafond ou un meuble près des portes et fenêtres en verre. Dévoilé au CES 2022, le capteur de bris de verre est désormais disponible en pré-commande pour 40 $. La livraison commencera le 16 février.

Lancer d’anneau

Vous ne voulez pas d’appareil photo Ring ? Voici quelques bonnes alternatives !

Si vous cherchez à ajouter une caméra vidéo intelligente à votre configuration de sécurité domestique mais que vous êtes rebuté par les failles de sécurité controversées de Ring et les partenariats avec la police, il existe de nombreuses alternatives de caméras Ring qui protégeront votre maison avec moins de bagages.