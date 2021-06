Le nouveau capteur d’appareil photo de Samsung a les pixels les plus petits de l’industrie – .

in

Samsung a annoncé jeudi qu’il était prêt à produire en série un tout nouveau capteur d’image, dont la rumeur courait depuis quelques semaines. Il s’agit du « plus petit capteur d’image de 0,64 micromètre (μm) de l’industrie », le Samsung Isocell JN1 de 50 mégapixels. Cela peut ressembler à la technologie d’appareil photo de nouvelle génération pour équiper les futurs produits phares de Samsung, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Le capteur 1/2,76 pouces pourrait être utilisé dans les futurs appareils haut de gamme, mais il est peu probable qu’il soit utilisé comme caméra principale. Au lieu de cela, Samsung cible les combinés de milieu de gamme avec le JN1, où le capteur pourrait être utilisé dans plusieurs positions, y compris la caméra arrière principale à l’arrière et même la caméra selfie.

Des pixels plus gros produisent de meilleures images ; c’est un argument que nous avons entendu maintes et maintes fois dans les « guerres de pixels » auxquelles nous avons assisté depuis que l’iPhone d’origine a redéfini le smartphone il y a près de 15 ans. Mais avec l’Isocell JN1, Samsung a fait le contraire. Le capteur de 0,64 m est le plus petit de l’industrie.

Samsung explique que la taille 1/2.76 du JN1 est en fait ce qu’il veut. La taille du capteur permet aux fabricants de smartphones de l’intégrer dans les conceptions de smartphones actuelles sans se soucier de l’espace interne. Et l’Isocell JN1 est également censé être plus fin que les solutions précédentes. Le JN1 peut être utilisé pour n’importe quel appareil photo à l’arrière d’un téléphone, qu’il s’agisse de l’objectif principal, ultra-large ou téléobjectif. Et il est assez petit pour servir de caméra selfie si nécessaire.

La société a également expliqué que si le capteur comporte les pixels les plus petits de l’industrie, il prend également en charge la technologie de regroupement de pixels. Cela permet à l’appareil d’augmenter la taille des pixels en combinant quatre pixels proches en un seul pixel de 1,28 μm. Les photos résultantes seraient des images de 12,5 mégapixels au lieu de 50 mégapixels.

Le capteur prend en charge les images d’une résolution de 50 mégapixels, la vidéo jusqu’à 4K à 60 ips et les « rapports de zoom élevés ».

Le nouveau capteur JN1 est livré avec une toute nouvelle technologie Isocell 2.0 qui laissera entrer plus de lumière, environ 16%, ce qui devrait encore améliorer la qualité de l’image. Pour améliorer la plage dynamique, le JN1 prend en charge Smart-ISO :

Smart-ISO utilise le mode ISO faible dans les paramètres lumineux pour conserver les détails dans les hautes lumières, et le mode ISO élevé dans les environnements faiblement éclairés pour réduire le bruit de lecture et générer d’excellentes performances en faible luminosité. En utilisant Smart-ISO, le JN1 offre également un HDR inter-scène dans des réglages de lumière mixte pour des niveaux d’exposition optimaux dérivés de deux lectures distinctes, à partir des ISO bas et élevés, qui sont fusionnées pour créer une image finale.

Enfin, le JN1 est doté de la technologie Double Super PD améliorée pour améliorer les performances de mise au point automatique. Le Double Super PD utilise deux fois la densité de pixels pour la détection de phase par rapport au Super PD, ce qui permet d’obtenir les mêmes performances de mise au point automatique, même dans des environnements recevant 60 % de lumière en moins.

Samsung n’a pas précisé quels appareils utiliseront le JN1, mais le capteur est déjà en production de masse. La présentation suivante de 15 minutes explique toutes les améliorations technologiques à l’intérieur du nouveau capteur Isocell JN1 :

